A Grundfos Tatabánya 27-23-ra kikapott Császár Gábor és Bartók Donát csapata, a svájci Kadetten Schaffhausen otthonában a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójából csütörtökre halasztott mérkőzésén.

Eredmény, csoportkör, a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés, D csoport: Kadetten Schaffhausen (svájci)-Grundfos Tatabánya KC 27-23 (14-9)

A vendégek közül a lengyel kapus Piotr Wyszomirski csuklósérülés, a válogatott jobbátlövő Balogh Zsolt pedig lágyékhúzódás miatt hiányzott.



Jó védekezéssel és pontos átlövésekkel kezdte a meccset a magyar csapat (5-3), a Kadetten csak a 11. percben tudta átvenni a vezetést. Vladan Matics tatabányai vezetőedző időkérése sem használt, csapata 16 és fél percig nem talált a hálóba, ezalatt a svájciak Kristian Pilipovic bravúros védéseire alapozva, Császár Gábor irányításával 9-0-s sorozatot produkáltak, és 12-5-re elhúztak.



A vendégek labdaeladásait és kihagyott büntetőit rendre gyors gólokkal büntették a házigazdák. A Tatabánya kettős emberelőnyben játszott az első félidő utolsó másfél percében, de a szünetig csak két gólt tudott ledolgozni hátrányából (14-9).



A magyar együttes 38 perc után elveszítette védekezése alapemberét, Sipos Adriánt, akit harmadik alkalommal állítottak ki, így a folytatásban nem térhetett vissza a pályára. Ennek ellenére a Tatabányának sikerült felzárkóznia három gólra, mert némileg stabilizálta a védelmét, ám a hajrában a Kadetten magabiztosan őrizte, sőt, még növelni is tudta a különbséget.



A mezőny legeredményesebb játékosa Császár Gábor és Győri Mátyás volt egyaránt hat góllal, Ancsin Gábor ötször talált be. A kapusok közül Pilipovic 15, a tatabányai Michal Konecny nyolc védéssel zárt.



A nyolc mérkőzés után is pont nélkül álló Tatabánya kedden a Kadetten Schaffhausen elleni, győri mérkőzéssel folytatja szereplését az Európa-liga csoportkörében.

Borítókép: kadettensh.ch / Marc Fuhrer