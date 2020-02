A Ferencváros 29-27-re kikapott a dán Esbjerg otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában, vasárnap.



Eredmény, középdöntő, 2. forduló, 1. csoport:

Esbjerg (dán)-FTC-Rail Cargo Hungaria 29-27 (13-13)

Kiválóan kezdtek a vendégek, hatékony védekezésüknek köszönhetően hat és fél percig nem kaptak gólt, viszont ötöt dobtak, így már a meccs elején megnyugtató előnybe kerültek.



Az FTC lendülete a 17. percig, 10-5-ös állásig tartott, utána viszont akadozni kezdett a támadójáték, a szünetig már csak három gólt szerzett a magyar csapat, így az Esbjerg az osztrák Sonja Frey vezérletével egyenlített.



A második félidőben a Ferencváros hat percig nem talált be, ekkor a házigazdák a világbajnok holland Estavana Polman góljaival 19-17-re ellépett.



Tudatosabban, pontosabban kézilabdáztak a dánok, már hárommal is vezettek, ezért Elek Gábor vezetőedző a 48. percben időt kért. A folytatásban csapata egy 5-1-es sorozattal fordított.



Az utolsó négy perc az Esbjergnek sikerült jobban, és egy hármas gólsorozattal a maga javára döntötte el a meccset.



Az FTC legeredményesebb játékosa Lukács Viktória volt hat góllal, Kovacsics Anikó ötször talált be. A hazaiaknál Estavana Polman nyolc gólt dobott.



A Ferencváros jövő szombaton az orosz Rosztov-Don csapatát fogadja Érden a BL középdöntőjében.

szombaton játszották:

2. csoport:

Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 26-24 (15-12)

Borítókép: facebook/FTC Kézilabda