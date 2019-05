Kihirdette az Európai kézilabda szövetség (EHF) az All Star csapatot a szurkolók, edzők és újságírók szavazatai alapján. A Veszprém csapatából két ember: az irányító Kentin Mahé és a legjobb védő Blaz Blagotinsek került be.

A Final 4-ba jutott csapatok közül a Vardar csapatából kerültek be a legtöbben, számszerint 4 –en, a Kielcéből 1, és a Barcelonából is 1 ember került be.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája első találkozóját a Telekom Veszprém a Kielce vívja 15:15-től majd a Barcelona a Vardar Szkopjéval találkozik.