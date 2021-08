A Csurgói KK házigazdaként 27-23-ra kikapott a román Dobrogea Sud Constanta csapatától a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjében, az első forduló szombati, első mérkőzésén.

A Csurgó 2019 őszén már találkozott a Constantával a második számú európai kupasorozat selejtezőjében, akkor az első meccset vendégként 24-22-re megnyerte, a hazai visszavágót 21-19-re elveszítette, vagyis idegenben szerzett több góljának köszönhetően továbbjutott.



A Tatabánya korábbi játékosa, az orosz Vitalij Komogorov góljaival a friss román Szuperkupa-győztes kezdett jobban (3-6). Ezt követően javuló védekezésüknek köszönhetően fordítottak a somogyiak, de mivel a szlovén Grega Krecic és a szerb Mladen Krsmancic is túl sok lövést hibázott, csapatuk nem tudta megtartani az előnyét.

A Csurgónak volt esélye, hogy döntetlennel menjen a szünetre, ám a hajrában a védekezésébe több figyelmetlenség is becsúszott, amit a Constanta rendre kihasznált, így 13-10-re vezetett az első félidő után.



A második felvonás elején a románok magabiztosan őrizték előnyüket, pedig hazai oldalon Tatai Péter és Füstös Ádám is bemutatott néhány bravúrt a kapuban. A kapufáknál és a kipattanó labdáknál szinte kivétel nélkül a vendégeknek volt szerencséjük, de nem tudták tovább növelni a különbséget, mert a 46. percig felváltva estek a gólok. A magyar játékosok védekezésben rendre túlságosan közel engedték a Constanta átlövőit, akik éltek is ezekkel a lehetőségekkel.



A spanyol vezetőedző, Mariano Ortega időkérése sem használt a hazaiaknak, akik végig töretlenül küzdöttek, de az egész meccs során csak egyszer, 7-6-nál tudtak vezetni, és végül négy góllal veszítették el a párharc első meccsét.



A Csurgó legeredményesebb játékosa Antonijo Kovacevic volt négy találattal, a túloldalon Komogorov nyolc, Alexandru Andrei hét gólt lőtt.



A Balatonfüredi KSE vasárnap 16.30-tól játssza első, hazai mérkőzését a svéd HK Malmö ellen. A selejtező második fordulójának sorsolására szeptember 7-én kerül sor. A Grundfos Tatabánya KC a csoportkörben kezdi meg szereplését az Európa-ligában. A párharc visszavágóját jövő vasárnap 17 órától rendezik.

Eredmény, Európa-liga, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés:



Csurgói KK-AHC Dobrogea Sud Constanta (román) 23-27 (10-13)

lövések/gólok: 41/23, illetve 39/27

gólok hétméteresből: 7/6, illetve 5/5

kiállítások: 12, illetve 12 perc

