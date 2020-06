Komoly terveket szövöget, a román bajnokság idei hetedik helyezettje, a Magusa Cisnadie együttese.



Az idei szezonban EHF Kupa csoportkörébe jutott csapat jelentősen átalakul, távozik a korábbi Buducnoszt játékos Dijana Ujkic, de BL-résztvevő csapatokból igazolnak játékosokat. A legnagyobb igazolásuk, várhatóan a tavalyi Final Four résztvevő Metz együtteséből érkezik a lengyel válogatott Alexandra Zych személyében. Azonban nem ő az egyetlen igazolás, aki BL-résztvevő csapattól érkezik.



Társoldalunk az Erdélysport.hu írását változtatás nélkül közöljük.



A legutóbbi hetedik helynél előrébb tör a Nagydisznódi Magura női kézilabdacsapata, ezért máris nagy a mozgás a gárda háza táján: hatan érkeztek és öten már távoztak a Szeben megyei alakulattól.A hátunk mögött hagyott csonka szezonban az EHF Kupa csoportkörébe is bejutó Magura érkezői közül a leghangzatosabb életrajzzal a német Dortmundtól érkező, ám a 2018-2019-as szezonban a francia Metz-cel a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is szereplő 26 éves lengyel Alexandra Zych, valamint a 2014-es junior világbajnok, Zilahról érkező Dana Abed-Kader rendelkezik.



Borítókép: Facebook.com/ Aleksandra Zych

Forrás: erdelysport.hu/ Kocsis Zoltán