Az izlandi Valur Reykjavík csapatával is azonos csoportba került a Ferencváros a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének csütörtöki sorsolásán.

A Magyar Kupa-ezüstérmes Fejér B.Á.L.-Veszprémnek két "magyaros" ellenfele is lesz, ugyanis az A csoportban szerepel a portugál SL Benfica, amelynek vezetőedzője José María Rodríguez Vaquero - sportági becenevén Chema -, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, valamint a svájci bajnok Kadetten Schaffhausen, amelynek egyik jobbátlövője a 12-szeres válogatott Bartók Donát.

A bajnoki bronzérmes Balatonfüred a C csoportba került. A második számú európai kupasorozatban a csoportkörös rendszer 2012-es bevezetése óta Németország, Franciaország, Dánia, Spanyolország és Portugália után Magyarország a hatodik, amelyet egy szezonban legalább három férfi klub képvisel. Az másodszor fordul elő, hogy ugyanannak a városnak két férficsapata is szerepel a Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga főtábláján: a veszprémieket megelőzően a Vardar Szkopjénak és a Metalurg Szkopjénak sikerült ugyanez, a 2020/21-es szezonban. A Ferencváros azzal büszkélkedhet, hogy a Vardar Szkopje korábbi mintájára a férfiak és a nők mezőnyében is csoportkörös, hiszen a nők között az FTC-Rail Cargo Hungaria a BL-ben szerepel.

A férfi Európa-liga csoportköre október 25-én kezdődik és február 28-án ér véget. A csoportokból az első négy-négy helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe. A következő idényben a második számú európai kupasorozat főtábláján 24 helyett már 32 csapat szerepel, és a csoportkör után középdöntőt is rendeznek.

A csoportbeosztás:

A csoport:

Fejér B.Á.L.-Veszprém, SL Benfica (portugál), Kadetten Schaffhausen (svájci), Tatran Presov (szlovák), Frisch Auf Göppingen (német), Montpellier HB (francia)

B csoport:

Ferencvárosi TC, Pays d'Aix Université Club (francia), Ystads IF HF (svéd), Valur Reykjavík (izlandi), Flensburg-Handewitt (német), TM Benidorm (spanyol)

C csoport:

Balatonfüredi KSE, Skjern HB (dán), Fraikin BM Granollers (spanyol), Sporting CP (portugál), RK Nexe (horvát), Alpla HC Hard (osztrák)



D csoport:

Füchse Berlin (német), Eurofarm Peliszter (északmacedón), Motor Zaporizzsja (ukrán, a hazai mérkőzéseit Németországban játssza), CD Bidasoa Irún (spanyol), Skanderborg-Aarhus (dán), Aguas Santas Milaneza (portugál)

Borítókép és fotók: fradi.hu