Az izlandi válogatott a magyarok ellen is a két pontért harcol majd, mondta Gudmundur Gudmundsson szövetségi kapitány a két csapat szerdai Európa-bajnoki csoportmérkőzése előtt.

"Már biztosan ott lehetünk a középdöntőben, de két pontot szeretnénk magunkkal vinni. Minden mérkőzésen a győzelemért harcolunk, most pedig az olimpiai kvalifikáció miatt különösen nagy szükségünk van a két pontra, tehát mindent megteszünk, hogy megnyerjük a meccset" - nyilatkozta kedden a szövetségi kapitánya.



Az izlandiak a malmői E csoportban legyőzték az olimpiai és világbajnok dánokat, valamint az oroszokat. Amennyiben szerdán a magyarok ellen is nyernek, biztosan két ponttal kezdhetik a középdöntőt.



Gudmundsson szerint a magyarok hétfőn Dánia ellen nagyon jól védekeztek és támadtak, illetve szombaton az oroszok ellen is jól teljesítettek.



"Két fiatal csapat találkozik egy nagyon fontos meccsen" - szögezte le az edző, akinek két rossz emléke is van a magyarokról. A 2012-es londoni olimpián az általa irányított izlandi válogatott a negyeddöntőben kétszeri hosszabbítás után kikapott Mocsai Lajos együttestől, 2017-ben pedig a dánokat irányította, amikor Javier Sabaté vezetésével a magyarok két góllal legyőzték őket a franciaországi világbajnokság nyolcaddöntőjében.



A jobbátlövő Viggo Kristjanson kijelentette, nagyon jó érzés, hogy a harmadik forduló előtt már biztos továbbjutónak mondhatják magukat, de semmiféle ünneplésre nem került sor, előbb meg akarják nyerni az utolsó meccsüket.



"Azt hiszem, nagyon kemény meccs lesz. Erős csapatuk van, nagyon jól védekeztek Dánia ellen, úgyhogy erre alaposan fel kell készülnünk" - méltatta a magyarokat a játékos.



A Magyarország-Izland csoportmeccs szerdán 18.15-kor, a Dánia-Oroszország találkozó pedig 20.30-kor kezdődik Malmőben.

Borítókép: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images