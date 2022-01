A svéd Jim Gottfridssont választották a legértékesebb játékosnak (MVP) a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Az irányító 2018 után kapta meg újra az elismerést. Négy évvel ezelőtt csapata a zágrábi döntőben kikapott a spanyoloktól, de vasárnap 18 órától a budapesti MVM Dome-ban visszavághat, hiszen ezúttal is a címvédő Spanyolországgal találkozik.

Why is @Gotte24 #ehfeuro2022 MVP, you ask? This is why!@hlandslaget pic.twitter.com/h9kn6mGFZ5