A magyar válogatott Ilic Zoran a Telekom Veszprém férfi kézilabdaklubnál tölti a tavaszi szezont.

A lengyel Wisla Plock kedden jelentette be, hogy az idény végéig szerette volna megtartani kölcsönjátékosát, meg is egyezett a veszprémiekkel, de a 19 éves jobbátlövő tanulmányi okok miatt a távozás mellett döntött.



Ilic szerdán az M1 aktuális csatornán úgy fogalmazott, ő is szeretett volna a lengyel csapatnál maradni, de számára fontos az iskola, és Javier Sabaté vezetőedzővel nem tudták "megbeszélni a dolgokat".



Hozzátette, tavaly a kézilabda miatt egy évre felfüggesztette a tanulmányait, most viszont szeretné befejezni, ezért tér vissza Magyarországra.



Ilic október eleje óta hat mérkőzésen 21 gólt szerzett a Wisla Plock színeiben. Mint kifejtette, Javier Sabaté megbízott benne, ezért meccsenként 45-50 percet tölthetett a pályán.



"Nem hittem volna, hogy ennyi játéklehetőséget kapok, nagyon örültem neki. Védekezésben is nagyon sokat fejlődtem, de főleg támadásban. Sok tapasztalatot szereztem" - nyilatkozta.



A tehetséges átlövő elárulta, hogy tavasszal a Telekom Veszprém U22-es csapatával fog edzeni, de pályára léphet a felnőttek között az NB I-ben és reményei szerint a SEHA Ligában is. A jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott, nyáron dől el, hogy Veszprémben marad, egy másik magyar csapathoz igazol, vagy ismét külföldre szerződik-e. A Wisla Plockhoz szívesen visszatérne, és a német élvonalban is örömmel játszana, de a fizikumát fejlesztenie kell.



Ilic kifejtette, hogy rendkívül fontos számára a júniusban és júliusban Magyarországon sorra kerülő junior világbajnokság.



A fiatal jobbátlövő tavaly két mérkőzésen szerepelt a magyar felnőtt válogatottban, de a jövő szerdán kezdődő egyiptomi világbajnokságra nem utazik a csapattal, mert egy hónapot ki kellett hagynia térd- és combsérülés miatt. Műtétre nem volt szükség, az edzéseket a napokban kezdheti újra.

Borítókép: Telekom Veszprém