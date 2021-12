Egyedülálló eseményt közvetít élőben csütörtökön a Sport1, hiszen egy Arénát csak egyszer avatnak fel. A Pick Szeged – THW Kiel mérkőzés önmagában is rangadó, hát még akkor, ha ez a szegedi Pick Aréna avatómérkőzéséről van szó. Igazi csemege lesz ez a kézilabdaszurkolóknak, amit a televízióban a Sport1-en lehet majd követni, és a ceremóniát is meg lehet majd nézni.



December 9-e ünnepnap lesz a magyar kézilabda és a szegediek életében, az idén 60 éves Pick Szeged aznap költözik be új, igazi XXI. századi, minden igényt kielégítő otthonába, a Pick Arénába. A több mint 8300 néző befogadására alkalmas létesítményt ünnepi keretek között avatják majd fel 2021 utolsó szegedi BL-mérkőzésével.



A Pick Szeged a THW Kiel ellen lép pályára az A-csoport rangadóján. Nem is nagyon lehetett volna a nemzetközi mezőnyből méltóbb ellenfelet kívánni egy ilyen mérkőzésre, mint a négyszeres BL-győztes, a kupát legutóbb 2020-ban megkaparintó német alakulat.

Ráadásul épp a Szeged és Kiel volt az a két csapat, amelyeket az első kalapból sorsoltak idén ebbe a nyolcasba. Mi sem bizonyítja jobban, hogy mekkora igény volt Szegeden egy új arénára, és hogy mennyire várják a nézők ezt a mérkőzést, mint az, hogy alig 15 perc alatt elkapkodták a jegyeket.

Annak sem kell csüggednie, aki nem lesz ott a helyszínen, mivel a találkozó, illetve a Pick Aréna ünnepélyes átadásának műsora is képernyőre kerül a Sport1-en. Előbbi élőben 20:30-tól, utóbbi a találkozó után. A megnyitó ünnepség a Szegedi Kortárs Balett, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a Szegedi Nemzeti Színház Kórusa közreműködésével zajlik, és lesz egy Hall of Fame beiktatás is. Érdemes lesz megnézni teljes pompájában és teljes funkciójában a Pick Arénát.

A szegedi mérkőzés előtt hazánk másik sztárcsapata, a Telekom Veszprém játszik hasonlóan látványosnak ígérkező összecsapást Flensburgban, és a Sport1 ezt az ütközetet is élőben tűzi műsorára. Egymás után szurkolhatunk tehát végig két magyar-német párharcot.

Közel hat órányi kézilabdaünneppel zárul tehát 2021-re a Bajnokok Ligája a Sport TV képernyőjén, a folytatásra azonban nem kell sokat várni, hiszen a hölgyek már január második hétvégéjén, a férfiak pedig február közepén térnek majd vissza a BL-ben a decemberi női világbajnokság és a januári férfi Európa-bajnokság után. Ez utóbbinak helyszíne lesz a szegedi aréna is, itt vívja csoportmérkőzéseit a francia, a horvát, a szerb és az ukrán nemzeti csapat.

A közvetítés menetrendje:

Flensburg – Telekom Veszprém: december 9., csütörtök 18:00, Sport1 (élő)

Pick Szeged – THW Kiel: december 9., csütörtök 20:30, Sport1 (élő)

A Pick Aréna átadása, ünnepi műsor: december 9., csütörtök 22:45, Sport1

Forrás: Sport tv

