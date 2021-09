A Ferencváros 25-25-ös döntetlent játszott a német Borussia Dortmund otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szombaton.



Remek védekezéssel kezdett a magyar bajnoki címvédő (0-3), ezután viszont támadásban és védekezésben is egyre pontatlanabbá vált, így a 18. percben már a németek vezettek (7-6). A meccs első harmadában csak Emily Bölk és Angela Malestein szerzett gólt a vendégeknél, akik a szünet előtt fordítottak, és az első félidőt követően 14-12 volt az állás a javukra.



A második felvonás elején sem tudott ellépni az FTC, mert felváltva születtek a gólok. A hazaiak kevesebbet cseréltek, mégsem tűntek fáradtnak, hatékonyan védekeztek, többször is egyenlítettek, és az utolsó öt perc is döntetlen állásról kezdődött.



A Borussia 11-10 után a hajrában visszavette a vezetést, de amikor az utolsó támadását elhibázta, a Ferencváros a győzelemért támadhatott, ám Bölk lövését Yara Ten Holte kapus a kapufára ütötte, így döntetlen lett a vége.



A mezőny legeredményesebb játékosa a dortmundi Alina Grijseels volt kilenc góllal, a magyar együttesben Bölk és Malestein is hatszor talált be. A kapusok közül Ten Holte 47, Bíró Blanka 33 százalékos védési hatékonysággal zárt.

A vendégcsapatból Szucsánszki Zita, Kovacsics Anikó és Tóth Nikolett hiányzott sérülés miatt.



Az FTC egy hét múlva a horvát Podravka Koprivnica csapatát fogadja a csoportkör második fordulójában, Érden.





Eredmény, csoportkör, 1. forduló, A csoport:



BV Borussia 09 Dortmund (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-25 (12-14)

lövések/gólok: 44/25, illetve 43/25

gólok hétméteresből: 7/5, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 10 perc

Később:

B csoport: Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 18.00

Borítókép: fradi.hu