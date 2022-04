A lengyel bajnok Kielce együttesének elnöke, Bertus Servaas múlt pénteken Twitter oldalán jelentette be, hogy 99%-ban valószínű egy újabb átigazolás.

A handballplanet.com információi szerint a lengyel csapat a PSG irányítóját, a holland Luc Steinset fogja leigazolni.

I am very happy to tell you that for 99 % sure we will sign the new player which I was telling about the last couple of weeks. I think that with this player we will complete the basis for a fantastic team for the future of our club. Great day for Łomża Vive Kielce.