A Tatabánya 24-22-re kikapott a francia USAM Nimes Gard otthonában a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában, kedden.

A vendégek keretéből Bálint Bence, Bodnár Ádám és Hornyák Péter hiányzott.



Sok hibával kezdett mindkét csapat, de mivel a 2008 és 2017 között Magyarországon védett szlovák Teodor Paul remekelt a Nimes kapujában, jelenlegi együttesének sikerült ellépnie (7-4). A közepes iramú és színvonalú meccs negyedénél Dragan Djukic vezetőedző időt kért.

A Tatabánya rendezte a védekezését, ám támadásban továbbra is sokat rontott, és hiába ellensúlyozta bosszantó labdaeladásait és kihagyott ziccereit bravúros labdaszerzésekkel, nem tudott egyenlíteni a szünet előtt.



A második félidő elején már néggyel is vezettek a franciák, ám a magyar csapat játéka összeszedettebbé vált, a 41. percben egyenlített, majd a csereként beállt Bartucz László védéseire alapozva fordítania is sikerült (18-19). Mathieu Salou öt gólt szerzett, ezzel a Nimes a hajrában fordított, és végül 24-22-re nyert. A Tatabánya az utolsó hét percben nem talált a hálóba.



A hazaiak egyiptomi átlövője, Mohamed Szanad tíz góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett, Salou héttel zárt, a vendégeknél a magyar válogatott Sunajko Stefan ötször talált be. A kapusok közül Paul 12, a túloldalon a lengyel Piotr Wyszomirski 12, Bartucz két védést produkált.

Az egy győzelemmel és négy vereséggel álló Tatabánya egy hét múlva Győrben mérkőzik meg a Nimes együttesével az Európa-liga csoportkörében.



Eredmény, csoportkör, 5. forduló, D csoport:

USAM Nimes Gard (francia)-Grundfos Tatabánya KC 24-22 (11-9)

lövések/gólok: 43/24, illetve 43/22

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 2 perc

