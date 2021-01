A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 27-27-es döntetlent játszott a francia Brest Bretagne csapatával a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, szombaton.

A győriek a BL-ben rekordot jelentő 48 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek. Az elmúlt három évben 41 győzelem és hét döntetlen a mérlegük.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 27-27 (15-15)



A hazaiak keretéből ezúttal is hiányzott a koronavírusos megbetegedéssel küzdő Puhalák Szidónia.

A brazil Eduarda Amorim támadásban és védekezésben is remekelt a meccs elején, ennek ellenére a vendégek két góllal elléptek. A meccs negyedénél egy 4-0-s sorozattal fordított a Győr, de a Brest a gyors, pontos támadójátékának köszönhetően visszavette a vezetést.



Az első félidő hajrájában is nagy volt a küzdelem minden gólért, a hazaiak Veronica Kristiansen vezérletével tartották magukat, így a szünetben döntetlen volt az állás.



A második felvonás elején egy 4-1-es sorozattal ellépett az ETO, majd 23-20-nál a meccs során először vezetett három találattal. Ezt hullámvölgy követte hazai részről, a franciák ismét egyenlítettek. Az utolsó perc 26-26-os állásról indult, Stine Oftedal betalált, majd a vendégek a szlovén Ana Gros góljával egy másodperccel a vége előtt szerezték a pontot jelentő gólt.



A győriek három büntetőt hibáztak a mérkőzésen.

A mezőny legeredményesebbje Amorim és Kristiansen volt hét-hét góllal.

A két csapat hatodik alkalommal találkozott egymással, három győri siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.

A hat győzelemmel és négy vereséggel álló Ferencváros vasárnap a francia Metz HB vendége lesz, a hét sikerrel és négy döntetlennel rendelkező Győr pedig jövő pénteken a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

