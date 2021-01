A Ferencváros házigazdaként 28-24-re kikapott a dán Esbjerg csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szombaton.



Eredmény, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg (dán) 24-28 (12-13)

Kovacsics Anikó kisebb sérülése ellenére vállalta a játékot, de 15 percet sem tölthetett a pályán. Helyette Szucsánszki Zita irányította az FTC-t, amely végig nagy küzdelemre késztette a dánokat, ám a szünetben egygólos hátrányban volt. A hazaiak védekezésben néhányszor őrizetlenül hagyták ellenfelüket, támadásban pedig előkészítetlen lövéseket vállaltak, de az Esbjerg ezt nem mindig tudta kihasználni, mert szintén nem játszott hibátlanul.

A negyvenedik percben első alkalommal alakult ki háromgólos különbség a csapatok között - egy 6-2-es sorozat végén a dánok javára -, majd négy is volt közte.



Elek Gábor vezetőedző időkéréssel és cserékkel próbálkozott, csapata előbb felzárkózott egy gólra, ám a hajrában Háfra Noémi ismét sokat hibázott, az ellenfél pedig ezúttal ki tudta használni ezt.



Az FTC októberben három találattal nyert Dániában, így az egymás elleni eredmények a 28-24-es sikernek köszönhetően már az Esbjergnek kedveznek.



A mezőny legeredményesebb játékosa a Ferencváros német átlövője, az ezúttal irányítóként is bevetett Emily Bölk volt kilenc góllal, Klujber Katrin hétszer, a vendégeknél Sanna Solberg nyolcszor talált be.



A két csapat negyedik alkalommal találkozott egymással, az FTC két győzelem mellett másodszor veszített.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztató:





A hét győzelemmel és két döntetlennel álló címvédő Győri Audi ETO KC vasárnap a dán Odense HB otthonában szerepel, az öt sikerrel és négy vereséggel rendelkező Ferencváros pedig szerdán a francia Metz HB együttesét fogadja.

Borítókép: fradi.hu