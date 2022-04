"Sokk, talpra állás, mély lélegzetvétel, aztán újra munka." – így összegezhető egyetlen tömör mondatban a Fradi női kézilabda csapatának elmúlt szűk egy hete.



A ljubljanai vereség után szinte idő se volt rá az azt követő hétfői bajnokiig, hogy a Fradi megeméssze, a történteket, de az Alba Fehérvár elleni bajnokira így is sikerült talpra állnia a zöld-fehéreknek. Alighanem jelentős szerepe volt ebben annak is, hogy a rengeteg zöld-fehér szurkoló bíztatta Szlovéniában a csalódást keltő produkció ellenére is Elek Gábor együttesét.

A visszavágó előtt a zöld-fehérek világbajnok jobbszélsője, Angela Malestein így nyilatkozott a Fradi Médiának.

„Fontos párharc lesz ez számunkra. Ha nem hinnék benne, hogy meg tudjuk csinálni, akkor azt is mondhatnám, hogy ne is játsszunk."

A holland klasszis szót ejtett az első mérkőzésről is.

„Az első mérkőzésen túl sokat hibáztunk támadásban és védekezésben is, de nem szeretnék arról a meccsről beszélni. Nagyon sajnálom a kiutazó szurkolókat, hogy ilyen játékot láttak. A legtöbb, amit tehetünk, hogy jobban játszunk. nagyon sok mindenen változtathatunk, láttuk a múlt heti meccset, és megmutatjuk, mi változott.”

A mérkőzés ma délután négy órakor kezdődik, amelyet a Sport Tv közvetít és amelyen a Sport365.hu stábja is jelen lesz.





