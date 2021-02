A Siófok KC házigazdaként 29-28-ra legyőzte a francia Fleury Loiret csapatát a női kézilabda Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában, szombaton.

Az már a hatodik forduló előtt biztos volt, hogy a magyar együttes csoportelsőként jut a negyeddöntőbe, ahol az orosz GK Asztrahanocska lesz az ellenfele, a franciák viszont nem jutnak tovább.

Eredmény, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, D csoport:

Siófok KC-Fleury Loiret (francia) 29-28 (13-13)



A hazaiak keretéből Tomori Zsuzsanna, Mazák-Németh Csilla, Andrea Kobetic és Gnonsiane Niombla is hiányzott, így Zdravko Zovko vezetőedző csupán 11 mezőnyjátékost tudott benevezni a meccsre.



Jó siófoki kezdés után az ugyancsak tartalékos vendégek már a hetedik percben fordítottak.



A házigazdák a folytatásban is sokat hibáztak támadásban, és ezt nem mindig tudták kijavítani védekezésben, így 3-1 után minden góljukra kettővel válaszolt a Fleury (6-9). A magyar együttes ezt követően egy 5-1-es sorozattal visszavette a vezetést, de a továbbiakban is akadozott a játéka mindkét kapu előtt, így a szünetben döntetlen volt az állás.



A hasonló színvonalú második félidőben Szikora Melinda védéseire alapozva egy 7-1-es szériával ellépett a Siófok, amelynek horvát beállója, Katarina Jezic a 44. percben térdsérülés miatt kivált a játékból. Hiába vezettek öt góllal a hazaiak, a visszarendeződésük nem volt megfelelő, ezt kihasználva a franciák egy 6-1-es sorozattal egyenlítettek.



Az utolsó perc is döntetlen állásról kezdődött, a Siófok nem talált be, így a vendégek a győzelemért támadhattak, de ők sem jártak sikerrel. A játékvezető öt másodperccel a vége előtt elvette tőlük a labdát, ám a kubai Eyante Rizo Gómez nem engedte elvégezni a kapuskidobást, ezért büntető járt a magyar csapatnak, amit Tóth Gabriella értékesített.



A mezőny legeredményesebb játékosa Tóth Gabriella volt kilenc góllal, a vendégeknél Sarah Bouktit nyolcszor talált be. Szikora Melinda 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.



A Siófok öt győzelemmel és egy döntetlennel zárta a csoportkört. A negyeddöntő első mérkőzéseit március 27-28-án, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A Fleury sorozatban a tizedik tétmérkőzését veszítette el.

A csoport végeredménye:

1. Siófok KC 11 pont, 2. Dunarea Braila (román) 7, 3. Kubany Krasznodar 6, 4. Fleury Loiret 0

Borítókép: Siófok KC/facebook