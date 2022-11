Győri-Lukács Viktória szerint az az igazi arca a magyar női kézilabda-válogatottnak, amit csütörtökön, a Dániával szemben elveszített mérkőzésen mutatott az Európa-bajnokság középdöntőjének első játéknapján.

"Nagyon örülünk neki, hogy így játszottunk, jó volt látni, hogy végig küzdöttünk. Úgy gondolom, ez az igazi arca a válogatottnak. Sajnos a végén egy-két kimaradt ziccer eldöntötte a mérkőzést" - idézte fel a történteket a Győri Audi ETO KC jobbszélsője.



A találkozó az 54. percben vett fordulatot, amikor a magyarok a háromgólos vezetésért támadhattak, de nem jártak sikerrel, a világbajnoki bronzérmes dánok pedig javuló védekezésükre alapozva 5-1-es sorozattal zártak és 29-27-re győztek.

A válogatott szombaton szabadnapos lesz, ezt kihasználva a megszokottnál sokkal több időt töltöttek pályán a kezdőcsapat tagjai. Úgy tűnt, sokáig ez eredményezte a vezetést, de végül talán a fáradtság is közrejátszott a vereségben. Győri-Lukács szerint Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is mindent megtett a győzelem érdekében. Hozzátette, egy világversenyen "a szívünk erősebb, mint a testünk".



Hangsúlyozta, a háromnapos pihenő fizikálisan és mentálisan is jót fog tenni a keretnek, ahogy az is, hogy egy kicsit, csak egy nap erejéig elengedhetik a kézilabdát, és utána kell a következő mérkőzéssel foglalkozniuk.



"Nem gondolom, hogy lejjebb adnánk, vagy úgy jönnénk ki a következő meccsünkre, hogy nem fogjuk felszedni a pályát" - vélekedett Győri-Lukács, aki csütörtökön három gólt szerzett.



A balszélen Márton Gréta mind a hat kísérletét gólra váltotta a dánok ellen. Elmondása szerint a lövések tekintetében mindenképpen ez volt az eddigi legjobb mérkőzése a tornán.

A második félidő második felében összeütközött Trine Östergaard Jensennel, és az ijesztő jelenet után a földön maradt, de végül kiderült, szerencsésen megúszta az esetet.



"Egy hosszú indítás után a védő vállával ütközött az állam, és egy pillanatra nem is tudtam, hol vagyok, de néhány másodperc eltelt, megpihentem, és minden jó volt. Semmi komoly" - mondta a Ferencváros játékosa.



Mint kifejtette, próbáltak egy kicsit más szisztémát alkalmazni védekezésben, mint az eddigi mérkőzéseiken.



"A kettesek külső oldalát hagytuk, és voltak olyan szituációk, amikor megpróbáltuk, hogy inkább a szélre játsszák ki a helyzeteiket. Ott néha hiba csúszott a dologba, tudom, hogy nekem is fejlődnöm kell ebben és többet segíteni" - nyilatkozta.



A dánok világklasszis kapusa, a Győrben szereplő Sandra Toft ezúttal harminc lövésből tízet védett. Márton elmondta, minden kapusból külön videófelvételeket néznek a meccsek előtt, és próbálják kifigyelni, melyek a sebezhető pontok, mik azok a jó lövések, amik esetleg bejöhetnek.



A magyarok a csoportkörben pénteken 33-28-ra nyertek Svájc ellen, majd vasárnap Horvátországtól 21-18-ra, kedden a címvédő Norvégiától 32-22-re kaptak ki, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe. A csütörtöki vereség ellenére matematikai esélyük még van a csoport negyedik helyének megszerzésére, ami a magyar szövetség által célként meghatározott nyolc közé kerüléshez kell. Szombaton szabadnapos lesz a csapat, majd hétfőn 20.30 órától Svédország, szerdán 15.30-tól pedig a társházigazda Szlovénia lesz az ellenfele.



Márton szerint a svédek ellen az a céljuk, hogy ugyanilyen hangulatban, ugyanilyen hozzáállással egy nagyon jó meccset játsszanak, ahol remélhetőleg tudnak pontokat szerezni, hiszen a dánokkal szemben is nagyon közel álltak hozzá.



Szikora Melinda úgy fogalmazott, igazán összetett meccset játszottak, ami az eddigi legjobbjuk volt a tornán. A végsőkig küzdöttek, de végül nem tudták megállítani ellenfelüket, amely a hajrában nagyon okosan játszott.



"A végén nem tudtam védeni, ezért szomorú vagyok, a fiatal csapatunkra viszont nagyon büszke vagyok" - nyilatkozta a kapus, aki 37 kísérletből kilencet hárított.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt