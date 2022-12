A Ferencváros házigazdaként 43-19-re legyőzte a cseh Baník Most csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában, szombaton Érden.

Eredmény, csoportkör, 9. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - DHK Baník Most (cseh) 43-19 (20-11)

A hazaiak keretéből Béatrice Edwige és Kovács Anett hiányzott. Némi meglepetésre a pont nélkül álló vendégek kezdtek jobban, és a hatodik percben 4-2-re vezettek, de az FTC hamar felzárkózott, a 12. percben pedig már 7-6-os előnyben volt. Elek Gábor vezetőedző a megszokottnál többet cserélt, és korábban kezdte forgatni csapatát, de ezúttal ez is belefért. A csehek szinte teljesen leblokkoltak támadásban, ezt kihasználva a Magyar Kupa címvédője egy 9-1-es sorozattal elhúzott. A folytatásban egy jó iramú edzőmérkőzéshez hasonlított a találkozó, amelynek szünetében a jól védekező Ferencváros már kilenc góllal vezetett.

A második félidő elején a frissen beállt Janurik Kinga bravúros védésekkel és egy góllal mutatkozott be. Bár hazai oldalon is voltak hibák, a különbség tovább nőtt, mivel minden jó védekezés után gyors gólt lőtt a magyar csapat (30-14). A csehek elfáradtak, a meccs utolsó harmadában csak öt gólt szereztek, az FTC-ben pedig a két tinédzser, Kukely Anna és Papp Dorka is remekelt és kihasználta, hogy sok játékidőt kapott. Végül mindketten öt-öt találattal zártak, ahogyan Szöllősi-Zácsik Szandra is, Klujber Katrin pedig tíz gólt lőtt. Bíró Blanka hat, Janurik Kinga 11 lövést védett.

A női BL-ben rövid téli szünet következik, a négy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel álló FTC január 7-én a címvédő norvég Vipers Kristiansand vendége lesz.



Borítókép és fotó: Kovács Anikó/ MTI