A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, a Győri Audi Eto KC a dán Odensét fogadta.



A találkozót a győriek kezdték jobban, az ötödik percben már 3-1-re vezetett a Győr, Görbicz Anita hétméteres találatával. A legendás játékos ezzel az ezredik gólját szerezte a BL-ben.









A győriek ezután két büntetőt is kihagytak, így Quintino egynlített de a győriektől Kristiansen góljaira, csak egyszer válaszolt az Odense így 5-4-re vezetett a Győr 10 perc után.



Negyedóra után már 7-5-re vezetett a magyar csapat, Danyi Gábor mégis kikérte első idejét. Az időkérés után Oftedal passzából Brattset talált be, így először volt 3 gól a különbség.



A 18. percben a dán csapat is időt kért, Faluvégi gólja után 10-6 volt az állás. A timeout után Groot góljával jött fel háromra az Odense.



A 22. percben a másik holland, Abbingh átlövésével 2-re jött fel a dán csapat.

Öt perccel az első félidő vége előtt Oftedal góljával nőtt 3 gólra a Rába-partiak előnye.

Az utolsó öt percben már hat góllal is vezetett a Győr, a félidő Abbingh büntetőjével zárult.

A szünetben Győri Audi Eto KC-Odense 16-11



Borítókép: Catalin Soare/NurPhoto via Getty Images