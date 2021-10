A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második magyar-francia párharcában a Metz és a Győr találkozott egymással.

A Ferencváros nagy csatában legyőzte hazai pályán a BL döntős Brest Bretagne együttesét.



Az Európai Kézilabda Szövetség ezt választotta a hét mérkőzésének.

A találkozó ehhez méltón indult öt perc után 3-3 volt az állás.

A tizedik percben N'gouan gójával 5-5-öt mutatott az eredményjelző.

A 15. percre két góllal elhúzott a Metz csapata, Ambros Martin időt is kért. (9-7)

Az időkérés jót tett a Rába-partiaknak, a francia csapat edzője, Emmanuel Mayonnade is időt kért. (9-10)



Stine Oftedal (15) fontos pillanatokban vagy gólokat lőtt, vagy jó passzokat adott.

Fotó: Facebook.com/ Ehf Champions League

Kilenc perccel az első félidő vége előtt Blohm góljával lett 10-12.

Blohm újabb gólja után Mayonnade másodszor is időt kért. (10-13)

Öt perccel az első félidő vége előtt Blohm és Nocandy találtak be, így 14-15 lett az állás.

A félidő végén már csak egy-egy gól esett, így a szünetben Metz-Győr 15-16

A második félidőt a Metz kezdte jobban, De Paula egyenlített, az első öt percben. (16-16)

Nocandy és De Paula góljaival két góllal vezetett a Metz, Ambros Martin időt kért másodszor kért időt. (18-16)



Nocandy (10) jól játszott, de fontos pillanatokban Laura Glauser (1) védeni tudta a lövéseit.

Fotó: Facebook.com/ Ehf Champions League

A burst of speed does the trick for Meline Nocandy #deloehfcl #motw @MetzHandball pic.twitter.com/e4ivdGl2nQ