Ahogy arról korábban beszámoltunk, a dán női kézilabda válogatott, és az Odense irányítója, Mia Rej egy szerencsétlen ütközés következtében súlyos sérülést szenvedett, a Tunézia elleni találkozón.



A 31 éves irányítót és hordágyon kellett levinni a pályáról az esetet követően.

A Spanyolországban elvégzett vizsgálatok után kiderült, hogy nem a keresztszalagja szakadt el.



"Az elvégzett vizsgálatok alapján kiderült, hogy a belső oldalszalag sérült meg a jobb térdemben, de a keresztszalagnak és a meniszkusznak nincs baja. Természetesen megkönnyebbültem a hír hallatán, mert azt hittem, hogy keresztszalag-sérülés lesz, amiben már volt részem. Számomra ugyan véget ért a vébé, emiatt csalódott vagyok, de a legjobbat kívánom a többieknek” - derül ki Mia Rej a dán kézilabda Szövetségnek adott nyilatkozatából.



Jesper Jensen szövetségi kapitány Rej helyére az Esbjerg 21 éves játékosát, Michala Möllert hívta be a keretbe, aki ma már be is mutatkozhat a világbajnokságon a kongói csapat ellen.

Alle vores tanker gik til Mia, da hun under kampen i går faldt om i smerte og tog sig til knæet.



Nu er der nyt om skaden, og selvom det ikke er helt så slemt som frygtet, betyder det desværre et farvel til VM for Mia Om det siger hun selv pic.twitter.com/82rjdUOgg3 — Dansk Håndbold Forbund (@dhf_haandbold) December 3, 2021

