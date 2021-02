Tragikus hírt jelentett be a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában szereplő Porto. A portugál csapat 32 éves kapusa Alfredo Quintana pénteken elhunyt a portói Szent János kórházban.



A fiatal hálóőr február 22-én edzés közben kapott szívrohamot, és bár akkor még sikerült stabilizálni állapotát, 4 nappal később szervezete feladta a harcot.

A halálhírről a kórház értesítette a játékos egykori csapatát, amely közösségi oldalán búcsúzott kiválóságától.









„Reméltük, hogy ezt az üzenetet sosem kell majd megosztanunk: Alfredo Quintana ma örökre eltávozott. Mindig a sajátunkként fogunk rád emlékezni. Egy igazi sárkány voltál, nyugodj békében” – írták bejegyzésükben.



Quintana alig néhány nap múlva, március 20-án töltötte volna be a 33. életévét. A havannai születésű kapus 2011-ben igazolt a Portóhoz, ahol a csapat egyik meghatározó játékosává vált. Nemcsak klubjában, a portugál válogatottban is remekelt, az idei egyiptomi világbajnokságon is ő védte a portugálok kapuját.

Borítókép: Slavko Midzor/Pixsell/MB Media/Getty Images