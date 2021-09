A Pick Szeged házigazdaként 30-21-re legyőzte a horvát PPD Zagreb csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, szerdán.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

Pick Szeged-PPD Zagreb (horvát) 30-21 (10-7)



lövések/gólok: 43/30, illetve 38/21

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/2

kiállítások: 10, illetve 4 perc

Az újszegedi sportcsarnokban tavaly február közepe után, 584 napot követően rendeztek újra nézők előtt BL-meccset. A hazaiak keretéből a horvát Luka Stepancic és a norvég Alexander Blonz hiányzott sérülés miatt.

Mindkét csapat kemény védekezéssel kezdett, a Szeged először az ötödik, másodszor pedig a tizedik percben talált be, majd egy 4-0-s sorozattal ellépett a horvátoktól. Mirko Alilovic remekül védett a honfitársaival szemben, részben ennek is volt köszönhető, hogy a továbbiakban is a megszokottnál kevesebb gól született. A PPD Zagreb tudatosan lassította a játékot, de nyolc percig nem talált be, ezt kihasználva a magyar bajnoki címvédő a szünetben 10-7-re vezetett.

A Bánhidi Bence, Miguel Martins, Sebastian Frimmel trió vezérletével tovább növelte előnyét a második félidő elején a Szeged, amely a 42. percben már nyolc góllal jobban állt, mert jól reagált arra, hogy a vendégek védekezése némileg fellazult. Mario Sostaric találataival növelte a különbséget a házigazda, amelynek győzelme a meccs háromnegyedénél vált biztossá.

A 30. hazai gólt fél perccel a vége előtt Nik Henigman dobta, ez volt a Szeged történetének hatezredik találata a BL-ben.

A hazaiaknál Sostaric hét, Frimmel hat, Martins négy góllal zárt, a túloldalon Filip Vistorop és Edin Klis négy-négy, a magyar válogatott Leimeter Csaba háromszor talált be.

A két csapat 17. egymás elleni BL-meccsén - három döntetlen és négy vereség mellett - tizedik alkalommal született szegedi siker.

A győzelemmel rajtolt Telekom Veszprém csütörtökön a lengyel Lomza Vive Kielce otthonában lép pályára a BL csoportkörében, az egy sikerrel és egy döntetlennel álló Szeged pedig jövő csütörtökön a fehérorosz Meskov Breszt vendége lesz.

Borítókép: Újvári Sándor/MTI