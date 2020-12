A Veszprém házigazdaként 41-33-ra legyőzte szerdán a Kiel csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában.

A hazaiak keretéből ezúttal Székely Márton, Lékai Máté, Jorge Maqueda és Danyiil Siskarjov hiányzott. Mindkét oldalon a támadójáték dominált a védekezés helyett, ezért szinte minden akció góllal zárult. A 13. percben volt először két gól a különbség (9-7), majd egyenlítettek a vendégek, a folytatásban pedig egy ideig felváltva vezettek a csapatok.

Vladimir Cupara, illetve a másik oldalon Dario Quenstedt is bravúros védéseket mutatott be, ám a védekezés továbbra sem működött a megszokott színvonalon. A 26 nap múlva sorra kerülő BL-elődöntő miatt minden bizonnyal egyik csapat sem vonultatta fel teljes taktikai repertoárját.



Az első félidőt két góllal zárta, a másodikat pedig kettővel kezdte a Kiel. Passzív játékot - szokatlan módon - a 38. percben jeleztek először a játékvezetők. A hazaiak egy 5-1-es sorozattal visszavették a vezetést, majd Petar Nenadic vezérletével négy góllal elléptek a 48. percben, és a németek a folytatásban sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz.





Rasmus Lauge Schmidt jobb térde a második félidőben megsérült, ketten támogatták be az öltözőbe, ennek ellenére csapattársai tovább növelték a különbséget. Továbbra is szinte minden akcióból gól született hazai részről (az 56. percben 39-30 volt az állás), és mivel a védekezés egyik oldalon sem vált hatékonyabbá, a Veszprém meglepően magabiztosan győzte le a Kielt.

A világ egyik legjobb kapusa, a dán Niklas Landin nem lépett pályára a vendégeknél. Győzelmükkel a hazaiak gyakorlatilag biztosították, hogy csoportjuk első két helyének valamelyikén végeznek, így a rájátszásban egyenesen a negyeddöntőbe jutnak.



A mezőny legeredményesebb játékosa a házigazdák szerb irányítója, Petar Nenadic lett tíz góllal.

A két csapat 22. egymás elleni mérkőzésén egy döntetlen és tíz német siker mellett 11. alkalommal győzött a Veszprém. A MOL-Pick Szeged csütörtökön a német Flensburg-Handewitt otthonában lép pályára, a Veszprém pedig jövő csütörtökön a Barcelona vendége lesz a BL csoportkörében.