Május 29-én és 30-án rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában. A 2013/14-es szezon óta egy hétvégén egy négyes döntőben dől el, hogy ki szerzi meg a Bajnokok Ligája serlegét.



A tavalyi évben azonban sajnos a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt, és a középdöntők után félbe kellett szakítani a szezont. Ezúttal ez nem történt meg, és nagyon nagy dolog, hogy nézők előtt tudják megrendezni a klubkézilabdázás csúcsának is mondott eseményt. Az elmúlt években amikor magyar csapat ott volt a Final Fourban (2015 kivételével minden idény végén) akkor mindig telt ház volt.

A járvány miatt az Európai Kézilabda Szövetség csak fél házat engedélyez, de ez összességében így is 6000 embert jelent.

Egy világjárvánnyal tarkított idény végén nézzük meg, mire lehet képes az a négy együttes, aki ott lesz a Final Fourban.

Cikksorozatunk második részében a 2019-ben bronzérmes norvég bajnok Vipers Kristiansand útját elevenítjük fel.

A norvég együttest 1938-ban alapították, Vag Vipers néven és 2001 óta szerepel az első osztályban. Norvégiában az első bajnoki címüket 2018-ban szerezték meg.

Az idei szezonban a Bajnokok Ligájában résztvevő csapatok nagy része nem játszott mérkőzést a norvégok otthonában.

Mérkőzések a koronavírus-járvány árnyékában távol Norvégiától

Az országban annyira szigorú korlátozást vezettek be, hogy egy csapaton belül egyetlen pozitív koronavírus-teszt is elég volt ahhoz, hogy egy teljes csapatot karanténba zárjanak. A norvég együttes emiatt a mérkőzései nagy részét egy harmadik országban (A Rosztov Don elleni csoportmérkőzést Érden) játszotta le „hazai mérkőzéseit”.



Ez is oka volt annak, hogy a Ferencváros együttesével 3 napon belül kétszer játszott mérkőzést az Elek Gyula Arénában mindkét alkalommal a magyar csapat nyert.





A Ferencváros kétszer is legyőzte a Viperst a csoportkörben.

Fotó: Facebook.com/ Vipers Kristiansand



Végül csak az ötödik helyen léptek tovább a csoportkörben, így játszaniuk kellett volna eredetileg is a legjobb nyolc közé jutásért. (Az eredeti versenykiírás szerint a 2*8-as csoportból az utolsó kettő kiesik, míg az első kettő a negyeddöntőbe jut – szerk. megjegyzés.)

Továbbjutás az Odense ellen, bravúr a negyeddöntőben



Ole Gustav Gjekstad csapatának a dán Odense ellen kellett pályára lépnie a negyeddöntőért. Miután Norvégiában rendezvénytilalom volt érvényben, amely a sportra is vonatkozott, ezért mindkét mérkőzést Dániában játszották le.



Az első mérkőzést (amelyet papíron a norvég csapat volt a pályaválasztó) Ikastban, míg a visszavágót Odensében rendezték meg. Az első mérkőzésen a norvég csapat egy góllal kikapott, de a visszavágón idegenben, négy góllal győzni tudtak a vendégek, így bejutottak a nyolc közé, ahol ismét a Rosztov Donnal találkoztak.







A norvég csapat még mindig nem játszhatott Norvégiában ezért ezért az oroszok belementek abba, hogy mindkét mérkőzést Oroszországban, a Rosztov Don otthonában játsszák le.

A negyeddöntőről azonban hiányzott az oroszok legnagyobb sztárja, Anna Vhajirjeva, aki nélkül a 2018/19-es idényben BL döntős együttes nem tudott mit kezdeni, akik végül nyolc gólos hátrányba kerültek.

A két nappal későbbi visszavágón is végig uralta a találkozót a Vipers, aki nagy meglepetésre harmadik alkalommal bejutott a legjobb négy közé.

A 2019-es évben már szerepelt a norvég csapat a Final Fourban, akkor a 3. helyet szerezték meg.

BL-győztesekkel a fedélzeten



A Vipers együttesében többszörös BL-győztes játékosok szerepelnek, a legnagyobb név a kétszeres olimpiai bajnok, négyszeres BL-győztes Heidi Löke.



Korábban három alkalommal nyerte el a Győrrel a legrangosabb európai kupát Nora Mörk, aki 9(!) térdműtéten esett át. A jobbszélen ott van egy korábbi győri, Jana Knedlikova, valamint a Vipersben az utolsó szezonját tölti Malin Aune.



A kapuban a rutint képviseli a norvég együttes, hiszen a tapasztalt, négyszeres Bajnokok Ligája győztes Katrine Lunde védi a kapujukat. Nagyon sok fog múlni azon, hogy ő milyen hatékonysággal szerepel.

Amennyiben elkapja az elején a fonalat, akkor a Vipers akár meg is nyerheti a négyes döntőt, amennyiben nem, akkor komoly gondja lehet a csapatnak.

A Vipers ellenfele a döntőbe jutásért a CSZKA Moszkva együttese lesz.

Borítókép: Facebook.com/ Vipers Kristiansand