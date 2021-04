A Sport TV írását változtatás nélkül közöljük.



A MOL-Pick Szeged játékosa, Marko Vujin 2018-ban súlyos betegsége miatt hónapokat hagyott ki, és két hónapig kórházban volt, azóta évente kontrollvizsgálatokra jár, a betegség után öt évvel tekinthető majd gyógyultnak. A Sport TV Kezeket fel! című műsorában beszélt erről először. Elmondta, azóta másképp gondolkodik az életről, és hogy a Kiel akkor nem kezelte jól a helyzetet. Már 2019-ben is jó opció lett volna neki a Szeged, de az akkor nem jött össze. Interjúnk a MOL-Pick Szeged – THW Kiel párharc előtt készült.



Marko Vujin volt csapata ellen lépett pályára a Bajnokok Ligájában.

Fotó: pickhandball.hu

"Nem sikerültek jól a dolgok Szkopjéban, ezért döntött úgy Marko Vujin, hogy elhagyja a Vardart. Marko Krivokapics hívta fel, hogy szeretnék leigazolni. Örül, hogy szegedi játékos lett. „2019-ig voltam Kielben, akkor az volt a tervem, hogy visszajöjjek Magyarországra. Szeged nagyon jó opció lett volna nekem, de nem jött össze akkor. Most nem gondolkodtam sokáig, kilenc évig játszottam Magyarországon, ismerek sokakat a csapatból, nagyon tisztelem Pastor edzőt, és spanyol edzővel még nem dolgoztam, 1 óra 15 perc alatt otthon vagyok Szerbiában, úgyhogy ez a tökéletes klub nekem most.”



Elmondta, volt két ajánlata Németországból, ráadásul az egyik klub ajánlata a következő szezon végéig szólt. Azonban nemet mondott, mert Szegedre akart jönni. Felidézte azt a 2008-as esetet, amikor fejbe lőtte hetesből Nenad Puljezevicset, és ami miatt nem fogadták kitörő örömmel a szegedi szurkolók a csapatban. Azt mondja, akkor is jött volna, akkor is jött volna, ha lennének szurkolók a csarnokban, sőt egyszerűbb volna neki javítani a kapcsolaton.









2018-ban Marko Vujin hónapokat töltött kórházban, és erről először a Sport TV-nek beszélt nyilvánosan.



A betegségnek is köze volt ahhoz, hogy hét év után elhagyta a Kielt:



„Most először nektek mondom el ezt, utána picit máshogyan kezdtem gondolkodni az életről. Megmondom őszintén, annakidején, mikor ez történt, úgy éreztem, pár ember Kielben nem volt velem olyan rendes, ahogyan abban a szituációban megérdemeltem volna. Hét évig játszottam ott, és utána jött ez a betegség. Négy hónapig nagyon nehéz volt nekem és a családomnak is, kórházban voltam két hónapig, de végig pozitív voltam fejben. Voltak hullámzó napok, mert ez nem volt egyszerű, de ilyen az élet, tudom, hogy rosszabb betegségek is vannak, mint amit én kaptam. Örülök neki, hogy hála Istennek, minden rendben volt, most pedig minden évben egyszer járok kontrollra, amit még három évig kell csinálnom. Ha öt év után minden rendben van a kontrollnál, akkor nem kell már ezt tovább vizsgálni többet. Úgyhogy ez van. Azért mondom, hogy nagyon szép éveket töltöttem Kielben, de az utolsó pár hónap nem volt szép” – idézte fel a jobbátlövő.



„Ha ma kérdezel arról, hol éreztem magam a pályafutásom során a legjobban, azt mondom, hogy Magyarországon. Itt voltak velem a legkorrektebbek, legaranyosabbak. Kilenc évet játszottam Magyarországon, hat évig Veszprémben, ahol muszáj minden meccset megnyerni, muszáj jól játszani. A kisfiam is Kielben született, és tényleg, Európa legjobb klubja, de én ennek a szakmának a másik oldalát ismertem, amikor történt ez az egészségügyi probléma. Szerbiából jövök, és ha nálunk nincs érzelem, akkor semmi sincs, és nálam az volt a probléma, hogy úgy éreztem, ott nem jönnek ezek az érzések, és ezen meglepődtem, csalódtam.”

„Bárhol játszottam, úgy küzdöttem, hogy végig 100 százalékot nyújtottam, hogy nyerjünk, hogy úgy játsszak, ahogyan tudok. Az, hogy sokáig voltam Veszprémben és Kielben, az azt jelenti, hogy küzdöttem, és tettem a dolgom. Megpróbálom itt is ezt csinálni. Nagyon tisztelem a szegedi szurkolókat, mert olyan hangulatot tudnak csinálni, hogy itt ellenfélként sosem volt könnyű játszani. Nélkülük ez a klub nem lenne olyan erős, amilyen most. Azt üzenem csak, hogy én a játékommal és a teljesítményemmel akarok azon segíteni, hogy elfelejthessék azt, ami volt régen” – üzent az interjúban a szegedi szurkolóknak Vujin.









Interjúnk a Szeged – Kiel párharc első mérkőzése előtt készült, az első találkozón Szegeden 33-28-ra nyert a német sztárcsapat. A visszavágót április hetedikén játsszák Kielben, és a Sport1 élőben közvetíti.



A továbbjutóra a PSG-Celje párharc győztese vár.

THW Kiel – MOL-Pick Szeged: április 7., szerda 18:30, Sport1 (élő); kommentátor: Méhes Gábor

A másik magyar érdekeltségű párharcban a Telekom Veszprém ellenfele a BL-nyolcaddöntőben a Vardar Szkopje, és a bakonyiak tetemes 14 gólos (41-27) előnyt szereztek idegenben a múlt héten. A párharc második mérkőzését csütörtökön játsszák. A negyeddöntőben a Kielce – Nantes párharc győztesével találkozik a továbbjutó csapat.

Telekom Veszprém – Vardar Szkopje: április 8., csütörtök 18:30, Sport1 (élő); kommentátor: Bartha Zoltán

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images