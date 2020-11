A Siófok KC női kézilabda-csapatának dán jobbszélsőjének, Simone Böhmének az élete a nyári időszak óta igazi rémálom.



Néhány hónappal azok után, hogy a Siófok csapata közel volt a bajnokságban az ezüstéremhez is, most komoly válságba került, hiszen váratlan vereségeket szenvedett a csapat, ráadásul több kulcsember távozott onnét.

A jobbszélsővel a dán TV2 oldala készített interjút, amelyben kendőzetlen őszinteséggel mesél a klubnál történtekről.



"Az itteni körülmények elviselhetetlenek és rengeteg álmatlan éjszakát okoznak. Az elmúlt egy hónapban két edzőt is elbocsátottak, és négy játékosnak felmondtak. Ezek a körülmények elüldözik a játékosokat a klubtól. Ez a legrosszabb dolog, ami velünk történik itt" - nyilatkozta a dán válogatott jobbszélsője, aki 2019-ben még EHF kupát nyert a csapattal.



A dán szélső úgy érzi, hogy itt nem védi őt meg senki.



"Olyan lelki és fizikai nyomás alatt állok, amely még pályafutásom alatt nem fordult elő. Nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyre jutok."



Az elnök becsapva érzi magát.