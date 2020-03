Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) elhalasztotta a nemzetközi kupák négyes döntőit, közük a női Bajnokok Ligája budapesti végjátékát is.

Az EHF közleménye szerint kevés az esély arra, hogy a koronavírus-járvány terjedése közben májusban újraindulhat a játék, a szövetség most azzal számol, hogy legkorábban júniusban folytatódhatnak a nemzetközi kupaküzdelmek.



A módosításra vonatkozó forgatókönyv már két hete elkészült, most ezt hagyta jóvá az EHF végrehajtó bizottsága. Eszerint az eredeti helyszíneken, de augusztusban és szeptemberben zárulnak a sorozatok.



A női BL négyes döntőt május 8-9. helyett szeptember 5-6-án rendezik meg a jelenlegi tervek szerint. A férfi BL négyes döntőjére május 30-31. helyett augusztus 22-23. között Kölnben, a férfi EHF Kupa kétnapos fináléjára pedig május 23-24. helyett augusztus 29-30. között Berlinben kerül sor.

Az európai szövetség ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg ez a verzió is elméleti, mivel a megvalósulása a járvány alakulásától, illetve kormányzati döntésektől függ.





Anna Vyakhireva csapata a Rosztov Don tavaly a döntőig menetelt.

Horváth Gabriella, az EHF végrehajtó bizottságának magyar tagja az M1 aktuális csatornán elmondta: nagyon komplett, jól előkészített anyagot kaptak az operatív munka felelőseitől, akik nagyon sok oldalról megvizsgálták a lehetőségeket, és olyan javaslattal álltak elő, ami "talán megvalósítható".



"Természetesen ez nem biztos, de ebben a rendkívüli helyzetben semmire nem lehet azt mondani, hogy biztos. Áprilisban várható a technikai bizottságok és végrehajtó bizottság következő ülése, akkor biztosan többet fogunk tudni a helyzetről, és újra megvitatjuk" - nyilatkozta.



A magyar szövetség főtitkára hozzátette, ez a rendhagyó szituáció folyamatos figyelmet és folyamatos döntéshozatalt igényel a részükről is.



Horváth rávilágított, hogy az EHF alternatív versenynaptára kapcsán is nagyon fontos döntés volt a tokiói nyári olimpia elhalasztása, hiszen a négyes döntők augusztusra, szeptemberre halasztása nem lett volna ideális, ha augusztus elején a legjobb játékosok még az olimpián szerepelnek, és csak utána térnek vissza a klubjaikhoz.



Hozzáfűzte, ez lehetőséget adott arra, hogy minden továbbjutás a pályán dőlhessen el, és így nagyobb esély van rá, hogy minőségi játékot hozzanak a négyes döntők.



"Amennyiben ezek a tornák mégsem lesznek lejátszhatók, akkor teljes újratervezésre lesz szükség. Nem tudom, abban az esetben mikor fogunk újra a kézilabdáról beszélni" - vélekedett Horváth Gabriella.



