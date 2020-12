A csapat gyenge eredményei miatt Ljubomir Vranjes elhagyja az IFK Kristianstadot. Vranjes korábban a Telekom Veszprém vezetőedzője és a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya is volt.

A svéd klub szombaton a honlapján jelentette be Vranjes lemondását. Ott leírják azt a nehéz helyzetet is, amelybe a csapat a 2020-as év folyamán került, és hogy nem sikerült olyan mértékben bővíteni az alakulatot, amennyire ezt tervezték. De most egyetértenek abban, hogy valamilyen változásra van szükség.

„Ljubo felvette a kapcsolatot az igazgatósággal, és kérte, hogy tegyék lehetővé az IFK-tól való távozását. A testület sok mérlegelés után beleegyezett kívánságába, és Ljubo ezennel megszünteti edzői megbízatását "- írja az IFK Kristianstad.

A klub köszönetet mondott Ljubomir Vranjes-nak az IFK-nál töltött idejéért.

"Az IFK-ban eltöltött két éve alatt Ljubo minden lelkét és elkötelezettségét odaadta, hogy sikert érjen el a klubbal, ezért nagyon hálásak vagyunk neki" - írják.

Uffe Larssont, aki hosszú ideje az IFK Kristianstadnál van, kinevezik megbízott edzőnek.

