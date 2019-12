A spanyol Nerea Pena úgy fogalmazott, élete legjobb ajándékát kapta pénteken, a harmincadik születésnapján, amikor válogatottja döntőbe jutott a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon.

Az EHF Kupa-címvédő Siófok KC irányítója négy góllal járult hozzá a norvégok 28-22-es legyőzéséhez. A spanyolok első alkalommal jutottak vb-döntőbe, ahol vasárnap Hollandiával találkoznak.

"Ez volt életem legjobb ajándéka, soha nem felejtem el ezt a születésnapomat. Az egész meccsen nagyon jók voltunk, a kritikus pillanatokban is meg tudtuk tartani a különbséget" - nyilatkozta Nerea Pena, aki 2012-től idén nyárig a Ferencvárost erősítette.

Hozzátette, nem csak a győzelemnek örül, hanem annak is, ahogyan elérték. Tudták, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár rájuk, és meg kell állítaniuk a norvégok lerohanásait.

"Ezt meg is csináltuk, nagyon jól védekeztünk, és szerintem kiválóan támadtunk. Nagyszerű meccs volt" - lelkendezett az irányító.

Kifejtette, semmiféle nyomás nem volt rajtuk, felszabadultan játszhattak - hiszen egyrészt a céljukat, az olimpiai selejtezőtornára jutást már elérték, másrészt mindenki azt gondolta, hogy kikapnak Norvégiától -, és ez a lehető legjobb játékot eredményezte.

"Nagyon jól megterveztük a meccset, nem tudtak mit kezdeni velünk, szinte tökéletesen játszottunk" - mondta.

Danyi Gábor, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője a világbajnokság helyszínén, Kumamotóban úgy vélekedett: Nerea Penát nagyon sokszor az a filozófia lendíti át a holtponton, ahogyan az életről, vagy egy-egy szituációról vélekedik, hiszen egy esetleges negatív sorozat közepette is önmaga tud maradni.

"Ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyert a spanyol válogatott, holott előzetesen mindenki norvég sikert várt" - értékelt Danyi.

A szakvezető rávilágított, a spanyolok játékában nem volt rövidzárlat, az elejétől kezdve folyamatosan kézben tartották a meccset és nagyon jó kézilabdát játszottak. Meglátása szerint a norvég csapat ezúttal gyenge volt, játékosai ennél sokkal jobb teljesítményre képesek.



