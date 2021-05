A magyar férfi kézilabda-válogatott és az Elverum jobbátlövője, Máthé Dominik a Sport TV Harmadik Félidő című műsorának vendége volt. Nem sokkal a műsor előtt tudta meg, hogy a határzár miatt nem tud visszautazni Norvégiába, úgyhogy egyelőre Magyarországon marad. Szóba került a Melsungen és a Szeged érdeklődése, elmondta, miért jó neki még egy évet az Elverumnál maradni, és hogy még nem szeretett volna a Bundesligába szerződni. A világklasszis Luc Abalót és a Szegedre tartó Alexander Blonzot is jellemezte.

Elmondta, nem tud visszamenni Norvégiába, mert lezárták a határt, úgyhogy valószínűleg május végéig Magyarországon marad. Nyíregyházán és Veszprémben edz addig, amíg nem térhet vissza a csapatához.

„Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Norvégiába igazoltam, ez látszik is a teljesítményemen, elsősorban a védekezésemen. Hogy úgy mondjam, kész férfi lettem Norvégiában, és éretteb játékos is. Új barátokra is leltem, akikkel vélhetően akkor is megmarad a barátság, ha eljövök Elverumból. Nagyon megérte, hogy kint vagyok, csak a kézilabdára tudok koncentrálni” – fogalmazott azzal kapcsolatban, megérte-e 2020-ban Norvégiába szerződnie.

Azt is megtudtuk, egyre közelebb áll a védekezés is, ami korábban ez nem volt erőssége, mint mondja, „a norvég bajnokságban jó csépelni, ott jobban engedik, mint a BL-ben vagy a válogatottban, ahol hamarabb adnak két percet, míg a norvég bajnokságban nagyon sokat engednek”. A védekezésbéli fejlődéséről azt gondolja, az a legfontosabb, hogy Norvégiában és a válogatottban is bíztak benne, engedték neki, hogy védekezzen. Elverumi edzője, Börge Lund is remek védő volt, a válogatottnál pedig Nagy László segített neki ebben a legtöbbet.



Megtudtuk róla, hogy a világklasszis francia szélső, Luc Abalo is jóbarátja lett. Ők ketten voltak külföldiek, akik nem beszélték még a nyelvet, mikor a csapathoz kerültek, ez volt az első kapocs, ráadásul balkezesek mindketten, így egy oldalon játszanak. „Egy elég furcsa barátot szereztem, hiszen ő egy tipikus francia srác, aki szeret festeni, rajzolni, van saját márkája. Nekem az is nagyon megtetszett, vettem is sok ruhát tőle, úgyhogy mondhatni, átváltoztattam a stílusomat.”

Máthé Dominik a korábban hallható pletykák (például a német Melsungenről és a Szegedről) ellenére a következő szezont is az Elverumnál tölti.



„Szerintem fizikálisan még mindig van hova fejlődnöm, mindenben van még hova fejlődnöm, és szerintem a legjobb hely erre nekem Norvégia. Ha megnézitek ezt az évet, amiben egy elég nagyot léptem előre, jó helyem lesz ott még egy évig. Úgy néz ki, még erősebb lesz a csapat, nagyon jókat igazoltak, a BL-indulásunk megvan, úgyhogy már csak játszani kell.”

Kereste valóban a Melsungen és a Szeged is.

„Azt mondom, hogy a Bundesliga sok lenne a válogatottal együtt, mert sok lenne annyi meccset lejátszani. Lekopogom, a sérülések eddig elkerültek, de nagyon félteném magam a Bundesligában. Szegedről is megkerestek, de nehéz volt egyezkedni az Elverummal. Nagyon későn kaptak észbe, így nem jött össze semmi.”

Pásztor István, a Sport TV szakértője is azt mondta, nagyon korrekt gondolkodás ez Máthé részéről, mert a Bundesliga feszített tempóját tényleg csak akkor érdemes választani, ha valaki a Bundesligát szereti, mindenképp oda akar menni, és hetente két gyilkos meccset akar játszani. Máthé kifejtette, hogy ő gyerekkora óta a Bajnokok Ligájába vágyott. „Számomra többet ér a Bajnokok Ligája, mint a Bundesliga. Nem zárnám ki, ha megkeresne a Kiel vagy a Flensburg, ilyen csapatokat nem szabad kihagyni. Ha azonban ez sorra kerül, vagy más ajánlatot kapok a Bundesligából, nem szabad kizárni senkit, valószínűleg mindenkit meg fogunk hallgatni arról, hogy mit ajánlanak, és mit terveznek velem a jövőben.”

Jelenlegi csapattársáról, a nyáron Szegedre érkező Alexander Blonzról is elmondta véleményét: „Ő az egyik legszorgalmasabb a csapatban, sokat tesz azért, hogy ott legyen, ahol van – majd csibészes mosollyal egy kis hiányosságra is felhívta a figyelmet. – Nagyon technikás játékos, van némi hiányossága azért mondjuk kettő-kettőben a figurákat inkább az Abalo oldalán csináltuk, vele nem erőltettük. De tényleg nagyon szeretem, nagyon jó játékos, remélem, beválik neki Szeged, sokat fog játszani, és ő lesz az elsőszámú, és nem Frimmel.”

Az Elverum már nem érdekelt a BL-ben, de a Telekom Veszprém igen, és a Final4-ba jutásért a Nantes ellen vív meg a negyeddöntőben:

Nantes – Telekom Veszprém (BL-negyeddöntő, 1. mérkőzés): május 13., csütörtök 20:30, Sport1 (élő)

Telekom Veszprém – Nantes (BL-negyeddöntő, 2. mérkőzés): május 20., csütörtök 18:00, Sport1 (élő)

