Mint arról korábban beszámoltunk, egy héttel azután, hogy kijutott az olimpiára, menesztették a montenegrói női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányát. Utódja az a Bojana Popovic lett, aki egyben a Győr BL-negyeddöntős ellenfelének, a Buducnoszt Podgoricának is az edzője.



Bár elsőre meglepőnek tűnik, a szakembert nem lepte meg a távozása.



"Ebben a szakmában már semmin nem lepődöm meg. Természetesen nagyon szerettem volna, hogy egy olimpiáról is szerezzek tapasztalatot, ez sajnos most nem fog összejönni. Egy nagyon rövid, de sikeres időszakot töltöttem Montenegróban." - nyilatkozta Rasmussen a dán TV2-nek.



Utódjáról, Bojana Popovicról elmondta, hogy jó döntést hozott a montenegrói szövetség.



"Montenegróból származik, aki nagyon jól ismeri a sportágat, és ezt a legtöbben tudják". - zárta a gondolatait.



Kim Rasmussen 2016 és 2019 között irányította a magyar női kézilabda-válogatottat is, ahonnan viharos körülmények között távozott. 2020 áprilisától a lengyel Lublin együttesét is irányította, de februárban innen is elküldték.



