Egy mérkőzésen dőlhet el a szlovén RK Trimo Trebnje és a Balatonfüredi KSE párharca a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.

A párharc első meccsét kedden (ma) este rendezték volna Novo Mestóban, ám a fürediek vasárnap bejelentették, hogy a szakmai stáb egyik tagja megfertőződött a koronavírussal, ezért nem utazhatnak el Szlovéniába. Az európai szövetség (EHF) ezt követően úgy döntött, hogy a csoportkörbe jutás egy mérkőzésen dől el, melyet jövő kedden rendeznek Novo Mestóban.



György László, a BKSE vezetőedzője az M4 Sporton elmondta, a klubvezetők az EHF-hez fordultak, hogy oda-visszavágós legyen a párharc, amelynek találkozóit az elképzelésük szerint jövő héten kedden és szerdán játszanának le.



Hozzátette, jelenleg minden játékos és stábtag hatósági házi karanténban van, amit csak két negatív teszt esetén lehet elhagyni, ezért a jövő heti utazásuk is kérdéses.



"A sportnak, a kézilabdának működnie, mennie kell, a szurkolóknak is igényük van rá. Hogy ezt milyen minőségben tudjuk kivitelezni, az kérdéses" - nyilatkozta a szakvezető a Kézilabda magazin című műsorban.



Hozzátette, március közepétől hat hónap telt el tétmérkőzés nélkül, most viszont nem fordulhat elő, hogy újra hónapokig ne rendezzenek bajnoki meccseket.



"Alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez. Akik pozitív tesztet produkálnak, azokat izolálni kell, akik pedig egészségesek, azokkal ki kell állni és játszani" - mondta György László.



Borítókép: Facebook.com/ Balatonfüredi Kézilabda Klub

Sport365.hu - Elmarad a Balatonfüred keddi Európa Liga mérkőzése