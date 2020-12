A címvédő francia válogatott 30-19-re legyőzte Horvátország csapatát a dániai női kézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében, pénteken.

A horvátok a nyolcadik percben még 3-2-re vezettek, ezt követően azonban húsz perc alatt csak egyszer találtak be. Hibáikat rendre gyors gólokkal büntették a franciák, akik egy 11-1-es sorozattal idejekorán eldöntötték a találkozót, hiszen a szünetben már tíz góllal vezettek.



A második félidőben sem változott a játék képe, a francia együttes magabiztosan őrizte a tetemes különbséget, és a vártnál is simábban győzött.



A horvátok már a négy közé kerüléssel is történetük legjobb eredményét érték el.



A Győri Audi ETO KC francia játékosai közül Estelle Nze Minko négy góllal, Amandine Leynaud pedig három védéssel járult hozzá a sikerhez. A másik oldalon a Siófok KC beállója, Katarina Jezic háromszor talált be, az Alba Fehérvár KC kapusa, Tea Pijevic pedig hét lövést védett.

Eredmények, elődöntő:

Franciaország-Horvátország 30-19 (15-5)

később:

Norvégia-Dánia 20.30

korábban, az 5. helyért:

Oroszország-Hollandia 33-27 (18-13)

Kép: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images