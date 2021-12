Ahogy arról korábban beszámoltunk, Franciaország legyőzte a dán női kézilabda-válogatottját a világbajnokság elődöntőjében. Az északiak kapusának, Althea Reinhardtnak nem csak a szíve fájdult bele a vereségbe, arca is rendesen fájhatott, miután a mérkőzés elején brutális erővel lőtték fejbe.



A hálóőrt a franciák szélsője, Alicia Toublanc találta el, a felvételeken pedig jól látszik, hogy a becsapódás pillanatában mennyire eltorzult a dán arca.

Althea Reinhardt starts for Denmark!



What a luxury to bench the goalkeeper who made 17 saves in the last game to play the player who made 23 in the game before!



She’s met with a shot straight to the face and has to come off.



Where is the punishment?? pic.twitter.com/OPgOLbq2ut