Spanyolország válogatottja 27-26-ra legyőzte Montenegró együttesét a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság pénteki játéknapján, a csoportkör utolsó fordulójában.

A vesztes csapatban Jelena Despotovic, a Debrecen balátlövője négyszer, Katarina Bulatovic, a Győr jobbátlövője pedig háromszor talált be.

A spanyolok a meccs végén 7-0-s sorozatot produkáltak, majd két másodperccel a vége előtt bedobták a győztes gólt. Nerea Pena, a Siófok irányítója hat gólt szerzett. Csapata százszázalékos teljesítménnyel megnyerte a magyar érdekeltségű C csoportot, és a maximális négy pontot viszi magával a középdöntőbe.



Az A csoportban a továbbjutásról döntő mérkőzésen Szerbia 29-27-re legyőzte Szlovéniát. A szlovénok a hajrához közeledve még 23-20-ra vezettek, ám ellenfelük egy 7-2-es sorozattal fordított, majd a meccs utolsó két gólját is a szerbek dobták. Jelena Lavko, az Érd szerb jobbátlövője hétszer volt eredményes.



A brazilok a várakozásoknak megfelelően nagy fölénnyel győzték le Ausztráliát. Alexandra do Nascimento, az Érd jobbszélsője két gólt lőtt.

Az ausztrálokon kívül a kínai és a kazah válogatott is pont nélkül zárta a csoportkört.

Eredmények, csoportkör, 5. (utolsó) forduló:



A csoport:



Szerbia-Szlovénia 29-27 (12-11)

később:

Angola-Kuba, Kumamoto 10.00

Hollandia-Norvégia, Kumamoto 12.30

B csoport:



Brazília-Ausztrália 31-9 (15-5)

később:

Németország-Koreai Köztársaság, Jamaga 11.00

Franciaország-Dánia, Kumamoto 12.30

C csoport:



Spanyolország-Montenegró 27-26 (14-14)

Szenegál-Kazahsztán 30-20 (15-7)

később:

Magyarország-Románia, Jacusiro 11.00

D csoport:



Japán-Kína 35-18 (17-8)

később:



Argentína-Kongói DK, Kumamoto 10.00

Oroszország-Svédország, Kumamoto 12.30

A csoportok első három helyezettje kerül a középdöntőbe. A világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak jövő márciusban.





