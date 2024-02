Az FTC négy győzelemmel, két döntetlennel és nyolc vereséggel zárta a csoportkört, és továbbjut a rájátszás első fordulójába, amennyiben Korsós Dorina csapata, a Rapid Bucuresti vasárnap házigazdaként nem győzi le a dán Esbjerget.

Az előző idényben BL-ezüstérmes magyar csapat keretéből Kisfaludy Anett, Andrea Lekic és Szöllősi-Zácsik Szandra hiányzott. Eleinte nélkülük is jól tartotta magát az FTC, támadásban bevált a két irányítós játéka, védekezésben azonban akadtak problémák, és az időkérés ellenére a 18. percben már háromgólos hátrányban voltak a vendégek. A kapuban Janurik Kinga sokat tett azért, hogy nem nőjön tovább a Metz előnye, de mezőnyben, támadásban többet hibázott a Ferencváros, mint ellenfele. Akciógólt tíz és fél percig, gólt hat és fél percig nem dobtak a magyarok, így a szünetben már 14-9-re vezetett a francia együttes.

A 37. percben Allan Heine vezetőedző megint időt kért, mert csapatának hátránya tovább nőtt. A folytatásban két és fél percben belül 4-0-s sorozattal rukkolt elő az FTC, ekkor a Metz is időt kért, rendezte sorait és úgy tűnt, hogy a meccs utolsó negyede előtt eldöntötte a két pont sorsát. Az utolsó 11 és fél percben azonban csak egyszer találtak be a franciák, a magyarok ezt egy 6-1-es szériával használták ki, sőt az egyenlítés is összejöhetett volna nekik, de Simon Petra lövését az utolsó másodpercben - a nyáron Győrbe igazoló - Hatadou Sako kivédte.

Klujber Katrin nyolc, Simon Petra öt gólt lőtt, Janurik Kinga 18 védéssel zárt. A hazaiaknál Sarah Bouktit hatszor, Chloé Valentini ötször talált be, Sakónak 17 védése volt.

A két csapat huszadik egymás elleni tétmérkőzésén a Ferencváros tíz győzelem és két döntetlen mellett nyolcadszor veszített.

A Győr és a Debrecen csoportjában a német bajnok SG BBM Bietigheim hazai pályán 34-16-ra verte a montenegrói Buducnost Podgoricát. A házigazdáknál Faluvégi Dorottya három gólt dobott. Magyar klubtársai közül Szikora Melinda térdműtét után gyógyul, Háfra Noémi pedig először a rájátszás első körében léphet pályára a Bietigheim színeiben a BL-ben.

Később:

A csoport: Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 18.00

Vasárnap játsszák:

A csoport: IK Sävehof (svéd)-DVSC Schaeffler 16.00

Borítókép: fradi.hu