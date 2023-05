A Telekom Veszprém házigazdaként 29-29-es döntetlent játszott a lengyel Kielce csapatával a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének csütörtöki, első mérkőzésén.

A visszavágót egy hét múlva rendezik, a négyes döntőt pedig június 17-18-án Kölnben. A négyszeres BL-ezüstérmes veszprémiek az elődöntőbe 11. alkalommal, a négyes döntőbe pedig nyolcadszor juthatnak.

Eredmény, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Telekom Veszprém-Barlinek Industria Kielce (lengyel) 29-29 (13-16)

A hazaiaktól Omar Jahja hiányzott, Dragan Pechmalbec viszont fejsérülése ellenére - egy jókora kötéssel - vállalta a játékot. A vendégeknél Haukur Thrastarson, Elliot Stenmalm, Pawel Paczkowski és Damian Domagala nem szerepelt a keretben.

Sok hibával kezdtek a veszprémiek, több mint négy és fél percet kellett várni az első góljukra, akkor pedig már 4-0-ra vezetett a tavaly BL-ezüstérmes Kielce. Momir Ilic vezetőedzőnek nem kellett időt kérnie, csapata anélkül is rendezte sorait és felvette a kesztyűt a harcosan, keményen játszó ellenféllel. A 13. percben már csak egy találat volt a bakonyiak hátránya, és a kapus Rodrigo Corrales bravúrjaira alapozva a folytatásban is jól tartották magukat. A szünet előtt létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a házigazdák, de ráfizettek, mert a lengyelek betaláltak az üresen hagyott kapuba, így a szünetben 13-16 állt az eredményjelzőn. A Magyar Kupa címvédője sokszor támadhatott az egyenlítésért, de több lövést rontott, ezért csak a meccs kétharmadánál érte utol ellenfelét (18-18). A nagy küzdelemből az kerekedett ki, hogy a 43. percben megtáltosodott a Veszprém, a meccs során először átvette a vezetést, majd egy 4-0-s sorozat végén már 23-20-as előnyben volt. Mint kiderült, rövid fellángolásról volt szó, mert a vendégek rögtön reagáltak, kilenc perccel a vége előtt egyenlítettek, majd remek védekezésüknek köszönhetően 8-3-as szériájuk végén ismét ők vezettek kettővel. A hajrában Jehia el-Dera kétszer is betalált, majd a lengyelek büntetőből megszerezték utolsó góljukat, a végeredményt pedig Rasmus Lauge Schmidt állította be.

A hazaiaknál a mezőny legjobbjának megválasztott Jehia el-Dera hat, Manuel Strlek és Nedim Remili öt-öt, Gasper Marguc és Kentin Mahé négy-négy gólt szerzett, Rodrigo Corrales 12 védéssel zárt. A túloldalon Alex Dujshebaev hat, Arkadiusz Moryto öt, Szymon Sicko és Nicolas Tournat négy-négy alkalommal talált be, Andreas Wolffnak pedig 12 védése volt. A két csapat 18. egymás elleni BL-mérkőzésén 11 veszprémi és négy kielcei győzelem mellett harmadszor született döntetlen.

Borítókép: MTI/Vasvári Tamás