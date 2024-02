Szeptemberben 24-23-ra nyert idegenben Ulrik Kirkely vezetőedző együttese, amely biztos csoportelsősége tudatában a sorozatban megnyert 11 meccs után az elmúlt két találkozóján kikapott, a célja így az volt, hogy ne három vereséggel zárja a csoportkört.

A találkozó előtt a klub vezetősége és a szurkolók koszorúzással emlékeztek meg a 2014. február 2-án elhunyt egykori norvég vezetőedző, a magyar női válogatottat első külföldiként irányító Karl Erik Böhn domborműve előtt.

A mérkőzést balkezes jobbátlövő nélkül játszotta le az ETO, a csapatok nagyobb hangsúlyt helyeztek a befejezésekre, mint a védekezésre, elvétve akadt csak gól nélkül zárult támadás, 15 perc után 12-12 állt az eredményjelzőn. A győriek sokat és eredményesen játszották meg a szélsőket, különösen Győri-Lukács Viktória villogott, miközben a félidő második felére a hazai védekezés is javult. A kiegyenlített játékrész döntetlennel zárult.

A szünet után tovább javult a Győr - különösen védekezésben volt látványos az előrelépés -, a 37. percben először volt három találat a különbség (23-20). A Brestnek sokáig csak arra futotta erejéből, hogy - a nyártól már a Ferencvárost erősítő - Valerija Maszlova vezetésével tartsa a három-négygólos lemaradását, hat perccel a dudaszó előtt azonban egy hazai megtorpanást kihasználva egy találatra közelített (28-27), sőt három perccel a vége előtt egyenlített is a francia alakulat (30-30). Az utolsó percekben aztán emberhátrányban is jól koncentrált a Győr, egygólos előnynél időkérés után azonban támadásban labdát veszített, a Brest pedig döntetlenre mentette a találkozót, amelyet a helyszínen tekintett meg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is.

A találkozó legeredményesebbjeként Maszlova nyolcszor volt eredményes, Győri-Lukács és a győri mezben 800. gólját szerző Estelle Nze Minko hatszor-hatszor, Veronica Kristiansen ötször talált be a hazaiaknál. Sandra Toft 12, a Brest kapujában Katharina Filter 11 védést mutatott be.





Eredmény, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 32-32 (18-18)

lövések/gólok: 53/32, illetve 51/32

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 2/2

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Borítókép: A győri csapat a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 14. fordulója előtt játszott Győri Audi ETO KC - Brest Bretagne mérkőzés kezdete előtt a győri Audi Arénában 2024. február 17-én.