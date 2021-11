A győri klub honlapja, hivatalosan is megerősítette, hogy a montenegrói átlövő, Jelena Despotovic kihagyja a december 1-én kezdődő spanyolországi női kézilabda-világbajnokságot.



„Nem újkeletű sérülésről beszélünk Jelena Despotovic esetében, hanem egy vele már korábban is előforduló, túlterhelés esetén jelentkező vállpanasz újult ki ismét. Emiatt nem javasolt a sorozatterhelés, ami egy világversenyen elkerülhetetlen a játékos számára. Ahhoz, hogy panaszai megszűnjenek és lövő válla teljesen meggyógyuljon, azaz hogy januártól 100%-ban a csapat rendelkezésére álljon, komplex fizikoterápiás kezelés szükséges a következő hetekben, melyet természetesen el is végzünk.” – nyilatkozta Dr Balogh Péter a Győri Audi Eto KC női kézilabda csapatának csapatorvosa a klub honlapján.

A montenegrói csapat a franciákkal, az angolaiakkal, valamint a szlovénekkel került egy négyesbe, a 32 csapatos tornán, ahonnan az első három jut tovább a középdöntőbe.



Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC