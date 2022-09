A Győri Audi ETO KC 31-29-re nyert a dán Esbjerg otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, vasárnap.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

Team Esbjerg (dán)-Győri Audi ETO KC 29-31 (13-13)

A győriek keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset és Line Haugsted hiányzott. A várakozásoknak megfelelően mindkét csapat a gyors játékot részesítette előnyben, így látványos volt és sok gólt hozott a találkozó. A 17. percben már három találat volt a vendégek előnye, ekkor az Esbjerg időt kért, majd kihasználta, hogy a győriek dél-koreai átlövője, Rü Unhi sok hibával játszott. A dánok az egyenlítés után - a meccs során először - a vezetést is átvették, a szünetben pedig döntetlen volt az állás. A második félidő első felében váltakozva vezettek a csapatok, majd a 48. perctől felváltva estek a gólok, egészen az utolsó percig, amikor egy kivédekezett hazai támadás után Ana Gros állította be a 31-29-es végeredményt. Így a két csapat negyedik egymás elleni mérkőzésén negyedszer is győri siker született.

A dánoknál Nora Mörk 16 lövésből 13 gólt szerzett. A túloldalon Ana Gros kilenc, Estelle Nze Minko öt góllal, Silje Solberg nyolc, Sandra Toft pedig hat védéssel járult hozzá a sikerhez. Az ETO jövő vasárnap a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatát fogadja, a Ferencváros pedig a német bajnok Bietigheim vendége lesz a BL csoportkörben.

Borítókép: Győri Audi ETO KC /Facebook