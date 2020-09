Csak két városban, a norvégiai Trondheimben és a dániai Herningben rendezik a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság mérkőzéseit.

Erik Langerud, a Norvég Kézilabda Szövetség főtitkára a szervezet honlapján felidézte, eredetileg az volt a terv, hogy Trondheimben csak csoportmérkőzésre kerül sor, a középdöntőnek Stavanger, a döntő hétvégének pedig Oslo ad otthont. A koronavírus-járvány azonban a szervezőket is változtatásokra kényszerítette.



"Most úgy tervezzük, hogy minden meccsen legfeljebb kétszáz néző lehet. Ennek az egyik következménye, hogy az összes norvégiai mérkőzést ugyanabban a városban rendezzük, hiszen így az utazási és a logisztikai költségek minimalizálhatóak, ahogyan a fertőzésveszély is" - nyilatkozta.



A december 3. és 20. között sorra kerülő tornán 16 csapat szerepel - köztük a magyar válogatott - és 47 mérkőzést játszanak.



Kare Geir Lio, a szövetség elnöke felidézte, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban sokféle alternatíva szóba került a kontinensbajnokság lebonyolítása kapcsán. Kulcsfontosságú pillanat volt, amikor pénzügyi garanciát kaptak a Kulturális Minisztériumtól, hiszen e nélkül egyáltalán nem tudtak volna részt venni a rendezésben.



Elárulta, hogy az oslói és a stavangeri szervezők is nagyon szerettek volna kizárólagos házigazdák lenni, Trondheim mellett az döntött, hogy ott van a legmodernebb sportcsarnok.



A társrendezők döntése értelmében Herningben lesznek a dániai mérkőzések, így Frederikshavn kikerült a helyszínek közül, a döntő hétvégére pedig Trondheimben kerül sor.

Erik Langerud főtitkár közölte, tárgyalásba kezdtek a norvég hatóságokkal, hogy megvizsgálják, miként léphetnek be az országba azok a küldöttségek, amelyek nem az úgynevezett schengeni övezetből érkeznek.



A már eladott belépőjegyeket visszaváltják.

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images