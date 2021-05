A Sporttv írását változtatás nélkül közöljük.

Jelenleg még három klubcsapatnak van rá esélye, de a Siófok KC az első magyar kézilabdacsapat, amely nemzetközi kupát nyerhet 2021-ben.



A kézilabda Európa-liga négyesdöntőjében érdekelt Siófok 2019-ben még a jogelőd, EHF-kupát nyerte meg, és 2020-ban is már az elődöntőre készült, amikor a koronavírus miatt lefújták a szezont.

A 2020-21-es kiírásban az EHF-kupa jogutódjának számító EHL-ben indultak a Balaton-partiak, mert 2019-ben bronzérmesként zárták a magyar bajnokságot. Már útra is kelt a csapat, és az indulásról készült egy rövid video blog is.

Az EHL csoportküzdelmei január-február során zajlottak, a Siófok öt győzelemmel és egy döntetlennel csoportelső lett, megelőzve a román Dunarea Brailát, az orosz Kubany Krasznodart és a francia Fleury Loiret csapatát. A negyeddöntőben az Asztrahanocska volt az ellenfél, de az orosz gárda sem tudta feltartóztatni Tomori Zsuzsáékat, akik kettős győzelemmel jutottak be a négyesdöntőbe, amelynek helyszíne Nagybánya lesz. A Siófok KC a dán Herning-Ikast HB csapatával játszik majd a szombati elődöntőben (Sport1, 17:00). A másik ágon a francia Nantes Atlantique HB és a házigazda román CS Minaur Baia Mare találkozik egymással (Sport1, 14:00). Vasárnap, az EHF megszokott négyesdöntős lebonyolítása szerint előbb a bronzmérkőzést (Sport1, 14:30), majd a finálét (Sport1, 17:00) rendezik, reményeink szerint a Siófok az utóbbin lesz majd érdekelt.

A Sport1 a helyszínről közvetíti az eseményt, Méhes Gábor és Borsos Attila lesz a mérkőzések kommentátorpárosa, Fülöp Márton pedig azért utazik el Romániába, hogy helyszíni riportokat készítsen a hétvége során. Szombaton és vasárnap összesen 11 és fél órán át lesz Nagybányáé a szó, sőt, vasárnap este a Harmadik Félidőben is kiemelt téma lesz majd az EHL négyesdöntője.

A menetrend:



Nantes – Baia Mare (1. EHL-elődöntő): május 8., szombat 14:00, Sport1 (élő)

Siófok – Herning-Ikast (2. EHL-elődöntő): május 8., szombat 17:00, Sport1 (élő)

Női Európa-liga, Final Four, a 3. helyért: május 9., vasárnap 14:30, Sport1 (élő)

Női Európa-liga, Final Four, döntő: május 9., vasárnap 17:00, Sport1 (élő)

Harmadik Félidő: május 9., vasárnap 20:00, Sport1 (élő)

Final Fourok a Sport TV-n:

Ez azonban csak az első Final Four a négyből, amit követhetnek majd a magyar nézők. A folytatásban a Sport1-en lesz látható a férfi EHL négyesdöntője (ahol Szita Zoltán csapata, a Wisla Plock is érdekelt) május 22-23-án, illetve a női és férfi Bajnokok Ligája Final4 is május 29-30-án és június 12-13-án.

A hölgyeknél a Győri Audi ETO KC képviseli hazánkat, míg a férfiaknál a Telekom Veszprém a Nantes elleni negyeddöntőkön (május 13. és május 20.) válthatja meg a kölni repülőjegyet.

Nantes – Telekom Veszprém (BL-negyeddöntő, 1. mérkőzés): május 13., csütörtök 20:30, Sport1 (élő)

Telekom Veszprém – Nantes (BL-negyeddöntő, 2. mérkőzés): május 20., csütörtök 18:00, Sport1 (élő)

Európa-liga, férfiak, Final Four: május 22-23-án a Sport1-n

BL, nők, Final Four: május 29-30-án a Sport1-en

BL, férfiak, Final Four: június 12-13-án a Sport1-en

