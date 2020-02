A MOL-Pick Szeged házigazdaként 32-29-re legyőzte a francia Paris Saint-Germain csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, vasárnap.

A két csapat párizsi mérkőzését 30-25-re a PSG nyerte szeptember 22-én.

A hazaiaknál az orosz balátlövő, Dmitrij Zsitnyikov, valamint a horvát jobbátlövő, Luka Stepancic maradt ki a keretből, utóbbit a szegediek éppen Párizsból igazolták tavaly nyáron. A vendégeknél a dán beálló, Henrik Toft Hansen nem játszott az európai szövetség által a hét rangadójának választott meccsen.

Vincent Gerard kapus bravúros védésekkel kezdett a PSG kapujában, a szegediek többször rossz megoldást választottak támadásban és védekezésben is, de átvészelték ezt az időszakot.



A meccs negyedénél még döntetlen volt az állás, utána viszont a gyorsan és pontosan kézilabdázó franciák egy 4-1-es sorozattal ismét elléptek.



A vendégek minden posztról eredményesek voltak, távoli átlövéseik rendre látványos gólokat eredményeztek, és a szünetben magabiztosan vezettek három találattal.



A második félidő elején a házigazdák szerb jobbszélsője, Bogdan Radivojevic piros lapot kapott, mert a büntetőnél fejbe dobta Gerard-t. A PSG egy újabb hármas gólsorozattal kezdett (16-22), ám a Szeged egy 5-0-s szériával öt percen belül felzárkózott.



Amikor a házigazdák a 43. percben egyenlítettek, Raúl González párizsi vezetőedző felhasználta harmadik időkérési lehetőségét is.



Lendületben maradtak a csongrádiak, a 47. percben - 1-0 után ismét - vezettek, és mivel a védekezésük a folytatásban is rendkívül hatékony volt, az utolsó két percet egygólos előnyről kezdhették.



A hajrában Mikler Roland kétszer is védett, Joan Canellas kétszer betalált, így a Szeged nagy bravúrral 32-29-re győzött.

A Paris Saint-Germain harmadszor veszített tétmérkőzést a mostani idényben, eddig csak a Barcelona tudta legyőzni. A mezőny legeredményesebb játékosa Joan Canellas volt, aki 12 kísérletből tíz gólt dobott. A vendégeknél a dán Mikkel Hansen hétszer volt eredményes. A két csapat nyolcadszor találkozott egymással a nemzetközi porondon, a Szeged négy vereség és egy döntetlen mellett harmadszor nyert.

A kilenc győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel álló MOL-Pick Szeged szerdán a német Flensburg-Handewitt vendége lesz, a nyolc sikerrel és négy vereséggel rendelkező Veszprém pedig jövő vasárnap a francia Montpellier HB együttesét fogadja a BL csoportkörében.



Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 32-29 (15-18)



A csoport állása:

1. Barcelona (spanyol) 22 pont

2. MOL-Pick Szeged 20

3. Paris Saint-Germain 18

4. Aalborg HB (dán) 13

5. Flensburg-Handewitt (német) 11

6. RK Celje PL (szlovén) 6

7. Elverum HB (norvég) 3 (312-358)

8. PPD Zagreb (horvát) 3 (286-352)

szerdán játszották:

B csoport: THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 29-28 (15-15)

A B csoport állása:

1. THW Kiel 20 pont

2. Telekom Veszprém 16

3. Montpellier HB (francia) 15

4. PGE Vive Kielce (lengyel) 14

5. Vardar Szkopje (északmacedón) 11

6. FC Porto Sofarma (portugál) 10

7. Meskov Breszt (fehérorosz) 6

8. Motor Zaporizzsja (ukrán) 4

Borítókép: MTI