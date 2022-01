Izland meglepetésre 29-21-re legyőzte az olimpiai bajnok francia válogatottat a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, szombaton a budapesti MVM Dome-ban.

Kiegyenlített játékkal és gyors támadásbefejezésekkel kezdődött az összecsapás, majd a magyar csoportból első helyen továbbjutott - a társrendezőt 31-30-ra legyőző - izlandiak fokozatosan ellépve négygólos előnyre (9-5) tettek szert az első félidő közepén. Időt is kért az eddigi négy találkozóját megnyerő Franciaország, a különbség viszont állandósult, sőt az első játékrész utolsó perceiben könnyed találatokkal tovább növelte előnyét az északi együttes, amely így hétgólos előnnyel vonulhatott a pihenőre.

Az izlandi kapus, Viktor Hallgrímsson 19 kísérletből kilencet hárított az első játékrészben (47 százalék).



A fordulást követően sem csökkent a csarnok közönségének támogatását élvező Izland tempója, a végül 13 lövésből 10 találatig jutott Ómar Ingi Magnusson vezetésével hét-nyolc gólnál közelebb nem engedték zárkózni a franciákat. Az utolsó nyolc percben az izlandi szurkolóktól futballmérkőzésekről már ismert klasszikus taps, majd a "Ria, ria, Hungária!" is felzúgott a bő félházas lelátón, miközben a franciák mozgósították erőtartalékaikat a zárkózás reményében.

Nem jártak sikerrel, Izland ugyanis remek védekezése és kapusteljesítménye mellett támadásban is hatékony és olykor látványos is tudott lenni, így megérdemelt győzelmet aratott. Záróakkordként Hallgrímsson időntúli hétméterest hárított, 44 százalékos védési hatékonysággal zárt, és ő lett a mérkőzés legjobbja is.





A Telekom Veszprém irányítója, Kentin Mahé pozitív koronavírustesztje miatt nem volt ott a francia keretben, és ugyanezért hiányzott Guillaume Gille szövetségi kapitány is. Az izlandiaknál Aron Palmarsson, Bjarki Mar Elisson és Gisli Kristjansson nem játszhatott.

A középdöntő-csoportokból az első és a második helyezettek jutnak az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért mérkőznek. A döntő hétvége meccseit a magyar fővárosban rendezik.

Eredmények, középdöntő, 2. forduló:

I. csoport (Budapest, MVM Dome):

Izland-Franciaország 29-21 (17-10)

Hollandia-Montenegró 34-30 (18-16)



később:

Dánia-Horvátország 20.30

Borítókép: MTI/Sigetváry Zsolt