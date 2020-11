A győriek egykori, a dán Odense jelenlegi irányítója Nycke Groot visszavonul a szezon végén. A hírt maga az irányító jelentette be a dán TV2-nek.



A 32 éves játékos a válogatott színeiben világbajnokságon és Európa-bajnokságon is egy ezüst és egy bronzérmet szerzett a holland női kézilabda-válogatottal.



A Győr csapatában 2015 és 2019 között szerepelt 3 alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját.



A dán TV2 Sport kézilabda-szakértője, Bent Nyegaard szerint Groot a világ legjobb játékosai között van.



Dániai pályafutását először a Holstebro csapatában kezdte, majd 2011 és 2015 között a HC Mityillandhoz (mai nevén Herning-Ikast Handbold) került, akikkel 2014-ben bejutott a női kézilabda Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé.



"Nycke annyira kiváló játékos volt, hogy idő kérdése volt, mikor igazolja le egy igazi sztárcsapat." - mesélte Nyegaard.





Nycke Groot a holland válogatottban. Két ezüst és két bronzérmet szerzett a holland női kézilabda-válogatott.

Fotó: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images



Erre végül 2015-ig kellett várni, amikor a Győr leigazolta a holland irányítót, aki öt idényen keresztül erősítette a Rába-partiakat.



"Rendkívüli játékos volt, Anje Andersennel, Bojana Popoviccsal, és Camilla Andersennel ért fel a játéktudása." - nyilatkozta róla a dán TV2 Sport szakértője.

A 2018-as Európa-bajnokság után Nycke Groot lemondta a válogatottságot, majd a szezon végén visszatért Dániába, mert elmondása szerint elfáradt.



" Egyértelmű volt, miután visszajött, már nem ugyanazt a Nycke Groot-ot láttuk. Nagyon sajnálom, hogy befejezi a karrierjét."



Borítókép: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Forrás: tv2.dk