A Telekom Veszprémnek több játékosát is nélkülöznie kell a kedd esti BL-találkozón. Ennek okairól a csapat a honlapján számolt be. Írásukat változtatások nélkül közöljük.



A tegnapi napon az edzés után a terveknek megfelelően 16 játékos ment fel az Aréna VIP termébe a repülőtérre indulás előtti közös ebédre. Ebéd után Andreas Nilsson rosszul lett, hányt, ezért az a döntés született, hogy Ő nem tart a csapattal. Helyére a szigorú utazási szabályok miatt már senkit nem tudtunk betenni az utazó keretbe.

A repülőtérre érkezés előtt röviddel Vuko Borozan jelezte csapatunk edzőjének, hogy telefonon értesítették, súlyos családi problémák miatt vissza kell mennie balatonfüredi lakhelyére, ezért nem tud a csapattal tartani. Így a mai meccsre összesen 14 játékost tudtunk benevezni.



A szerencse a szerencsétlenségben, hogy a csütörtöki celjei mérkőzésre reményeink szerint Andreas Nilssont már be tudjuk nevezni, valamint nagy esély van arra is, hogy Petar Nenadic is újra pályára tud lépni - áll a Telekom Veszprém közleményében.

Borítókép: Christof Koepsel/Getty Images

Forrás: telekomveszprem.hu