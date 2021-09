Az MTK 1-0-ra nyert a vendég Mezőkövesd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának első szombati mérkőzésén. A Mezőkövesd már öt forduló óta nyeretlen az élvonalban.



OTP Bank Liga, 7. forduló:

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1537 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Miovski (89.)

sárga lap: Balázs B. (60.), Kovácsréti (75.), Varju (80.), Vancsa (89.), illetve Farkas D. (37.), Cseri (40.), Katanec (59.), Besirovic (70.)

MTK Budapest:



Mijatovic - Balázs B. (Varju, 62.), Perkovic, Nagy Zs. (Ferreira, 11.), Nagy B. - Weir, Ramadani (Dimitrov, 62.), Kosznovszky (Mezei, 76.) - Kovácsréti (Vancsa, 76.), Miovski, Grozav

Mezőkövesd Zsóry FC:



Piscitelli - Farkas D. (Madarász, a szünetben), Baki, Katanec (Calcan, 92.), Derekas - Cseri (Cseke, a szünetben), Kocsis G., Besirovic, Nagy D. - Vutov (Drazic, a szünetben), Jurina (Vojtus, 82.)



Az első félidőben az MTK jóval közelebb állt a vezetés megszerzéséhez, de a kék-fehérek több nagy gólhelyzetet is kihagytak. Pintér Attila, a vendégek vezetőedzője érthetően elégedetlen volt csapata teljesítményével, így a szünetben hármat is cserélt. Ennek nyomán javult is a Mezőkövesd játéka, és a 61. percben büntetőhöz jutott, Jurina azonban hibázott. A kék-fehérek ekkor már jóval kevésbé voltak veszélyesek, csak az utolsó tíz percben tudtak riválisuk fölé kerekedni, végül egy elképesztően szerencsés góllal - a védő Miovski lábára rúgta a labdát, ami védhetetlenül pattant a bal alsóba - otthon tartották a három pontot.

Borítókép: Sport365.hu/ Patkós Imre