A címvédő Győri Audi ETO KC százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a hatodik, utolsó forduló vasárnapi játéknapján házigazdaként 35-29-re legyőzte a cseh Baník Most csapatát.

A győriek a maximális nyolc pontot viszik magukkal a középdöntőbe.

Eredmény,

Női BL, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, D csoport:

Győri Audi ETO KC-DHK Baník Most (cseh) 35-29 (22-18)

A hazaiak keretéből ezúttal a norvég Veronica Kristiansen, és honfitársa, Kari Aalvik Grimsbö hiányzott sérülés miatt.



A címvédő győriek október közepén 25 góllal győztek Csehországban, ezért ezúttal is jelentős különbségű sikerre lehetett számítani tőlük. A hetedik percben mégis a Baník Most vezetett két góllal, ám a hazaiak egy időre átvették az irányítást, és Estelle Nze Minko vezérletével 7-1-es sorozatot produkáltak.



Ekkor vélhetően kevesen gondolták, hogy a szünetben csak néggyel vezet majd az ETO, de a folytatásban felváltva estek a gólok. A csehek jól tartották magukat, mert a győriek nem fordítottak túlságosan nagy figyelmet a védekezésre.



A második félidőben Amandine Leynaud védéseire alapozva növelte a különbséget a hazai csapat, a cseh bajnok több mint hét percig nem talált be. Hatékony védekezésének köszönhetően a negyvenedik percben már hét góllal is vezetett a címvédő Győr, amely végül hattal, 35-29-re győzött.



A mezőny legeredményesebb játékosa Nze Minko volt nyolc találattal, Stine Oftedal hétszer volt eredményes.



A Győr hat győzelemmel csoportja első helyén végzett. A középdöntő első fordulóját január 24. és 26. között rendezik.

további eredmény:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén)-IK Sävehof (svéd) 26-28 (12-14)

A csoport végeredménye: 1. Győr 12 pont, 2. IK Sävehof 5, 3. Krim Mercator Ljubljana 4, 4. DHK Baník Most 3

szombaton játszották:

A csoport:

Metz HB (francia) - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-24 (10-14)

Vipers Kristiansand (norvég)-Podravka Koprivnica (horvát) 34-28 (20-13)



A csoport végeredménye: 1. Metz 10 pont, 2. Vipers Kristiansand 7, 3. Ferencváros 5, 4. Podravka Koprivnica 2



A középdöntő-csoportok állása a hozott pontok alapján:

1. csoport:

1. Metz HB 6 pont, 2. Rosztov-Don (orosz) 5 (106-102), 3. Vipers Kristiansand 5 (115-115), 4. Esbjerg (dán) 4, 5. CSM Bucuresti (román) 3, 6. Ferencváros 1

2. csoport:

1. Győri Audi ETO KC 8 pont (135-97), 2. Brest Bretagne (francia) 8 (130-107), 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 4 (104-106), 4. Krim Mercator Ljubljana 4 (98-113), 5. IK Sävehof 2, 6. SCM Ramnicu Valcea 0

Borítókép: Facebook/GyőriAudiETOKC